Вчені створили вакцину проти онкології: що показало дослідження

Вчені з Флориди створюють універсальну мРНК-вакцину, здатну активувати імунну систему проти різних типів раку. Результати доклінічних випробувань на мишах демонструють повне зникнення деяких пухлин і відкривають шлях до універсального методу лікування.

Про це пише Science Alert.

Вакцина, яка «будить» імунітет

Нова розробка дозволяє стимулювати імунну систему, щоб вона розпізнавала ракові клітини, які раніше залишалися непоміченими. Дослідники використовують мРНК для виробництва сигнальних білків, які ефективно мобілізують імунітет проти пухлин.

Нейробіолог Дуейн Мітчелл пояснює, що вакцина не націлена на конкретні типи раку, а працює як універсальний «сигнал» для імунних клітин, активуючи їх проти різних патологій.

Другий компонент підходу — використання інгібіторів контрольних точок імунної відповіді. Ці препарати послаблюють «гальма» імунітету, роблячи його ефективнішим.

У доклінічних випробуваннях на мишах комбінована терапія показала значний протипухлинний ефект навіть проти новоутворень, які раніше були стійкими до лікування. Деякі пухлини повністю зникли після застосування вакцини та інгібіторів одночасно.

Перспективи для пацієнтів

Результати досліджень відкривають потенціал до створення універсальної вакцини для людей. Вчені планують клінічні випробування, щоб перевірити ефективність і безпечність методу на пацієнтах з різними типами раку.

Онколог Еліас Сеюр зазначає, що вакцина може підвищувати чутливість імунітету до індивідуальної пухлини пацієнта, що робить підхід багатообіцяльним для майбутніх досліджень.

Команда працює над удосконаленням формули мРНК-вакцини. Вчені хочуть перевірити її здатність запобігати рецидиву раку та ефективно лікувати нові пухлини. Крім того, розробляються методи визначення пацієнтів, яким вакцина може допомогти найбільше.

Експерти попереджають про ризики у разі корекції імунної системи, але доклінічні дані свідчать про великий потенціал універсальної терапії проти раку.

Дослідники вважають, що комбіноване використання мРНК-вакцини та інгібіторів контрольних точок може стати універсальним способом активації імунітету пацієнтів. Це відкриває нові горизонти в онкології та дає надію мільйонам людей, які щороку стикаються з різними типами пухлин.

