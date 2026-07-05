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Команда вчених зі Школи механічної та аерокосмічної інженерії Технологічного університету Наньян у Сінгапурі розробила незвичайний винахід — мініатюрний водолазний костюм, який дозволяє мадагаскарським шиплячим тарганам дихати під водою до трьох годин.

Про це йдеться у науковій статті, опублікованій у журналі Nature Communications.

Хоча більшість людей навряд чи захоче рятувати тарганів, дослідники переконані, що такі комахи можуть стати цінними помічниками під час ліквідації наслідків стихійних лих.

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Раніше професор Хіротака Сато та його колеги вже продемонстрували можливість дистанційно керувати мадагаскарськими шиплячими тарганами. Для цього до їхніх органів чуття прикріпили спеціальні електроди, які дозволяють контролювати напрямок руху комах.

Такі кіборги-комахи, за задумом науковців, можуть проникати до вузьких щілин між уламками будівель і допомагати шукати людей, які вижили після землетрусів або інших катастроф.

Втім, у попередньої технології був серйозний недолік — таргани не могли працювати у затоплених місцевостях, адже швидко гинули під водою.

Щоб усунути це обмеження, дослідники створили спеціальний 3D-друкований водолазний костюм, який забезпечує комаху киснем протягом тривалого часу.

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Водолазний костюм для тарганів

Пристрій виготовлений із полімерної смоли й не має звичайного кисневого балона. Натомість усередині міститься суміш перекису водню та діоксиду марганцю. Під час хімічної реакції ці речовини виробляють кисень, який подається безпосередньо до дихальних отворів таргана.

Завдяки цьому комаха може залишатися під водою до трьох годин.

Під час лабораторних випробувань система продемонструвала високу ефективність. Таргани змогли пересуватися під водою зі швидкістю 78,4 міліметра за секунду, що лише приблизно на 10 міліметрів за секунду повільніше, ніж їхній середній темп руху на суші.

«Ми вважаємо, що розширення робочих параметрів наших кіборгів-комах, зокрема додавання можливості пересування під водою, дозволить їм підвищити ефективність пошуково-рятувальних операцій», — написав професор Хіротака Сато.

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Вчені створили водолазний костюм для тарганів

За словами дослідників, розроблені ними кіборги вже вийшли за межі лабораторних експериментів.

Зокрема, вони брали участь в операції Lionheart — реальній пошуково-рятувальній місії після землетрусу магнітудою 7,7, який стався у М’янмі навесні 2025 року.

Втім, науковці не збираються зупинятися на досягнутому.

У майбутньому вони сподіваються значно вдосконалити своїх кіборгів-комах і навіть використовувати їх для дослідження інших планет.

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Однією з найамбітніших цілей команди є створення технології, яка дозволить тарганам допомагати під час дослідження поверхні Марса, виконуючи завдання там, де традиційні роботи можуть виявитися менш ефективними.

Нагадаємо, тарганом може керувати штучний інтелект.

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