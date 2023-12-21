Вчені створюють систему ШІ, яка може передбачити, коли ви помрете, з приголомшливою точністю

Модель штучного інтелекту, розроблена міжнародною командою дослідників, продемонструвала здатність передбачати майбутні події у житті людей, зокрема час їхньої смерті.

Про це пише Oddity Central.

Life2vec, так звана модель-трансформер, навчена на величезному обсязі даних для прогнозування різних аспектів життя людини, була створена вченими Данії та США. Після отримання даних з датських медичних та демографічних даних про шість мільйонів осіб, таких як час народження, освіта, зарплата, житло та здоров'я, модель ШІ була навчена передбачати, що буде далі. За словами його творців, Life2vec продемонстрував моторошну здатність передбачати, коли люди помруть, на основі аналізу даних. Наприклад, під час тестування на групі людей віком від 35 до 65 років, половина з яких померла в період від 2016 до 2020 року, він зміг передбачити, хто помре, а хто виживе, з точністю 78%.

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Дослідницька група під керівництвом професора Суне Йоргенсена з Технічного університету Данії зазначила, що Life2vec навчався виключно на даних Данії, тому результати можуть бути не зовсім такими ж для людей в інших країнах. Однак Йоргенсен також наголосив, що подібні моделі не повинні потрапляти до рук корпорацій.

"Очевидно, що наша модель не повинна використовуватися страховою компанією, тому що вся ідея страхування полягає в тому, що, ділячись незнанням того, хто виявиться нещасною людиною, яка постраждала внаслідок якоїсь події, чи смертю, чи втратою рюкзака", - сказав Йоргенсен.

Life2vec наразі недоступний для публічного використання, але його творці підозрюють, що подібні моделі вже розроблені та використовуються великими технологічними компаніями з величезними обсягами даних для їхнього навчання.

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Попри етичні наслідки використання моделі ШІ, здатної з разючою точністю оцінити, скільки вам залишилося жити, є один незаперечний плюс – такий прогноз може допомогти вам запобігти передчасній смерті.

"Наша структура дозволяє дослідникам виявляти потенційні механізми, які впливають на результати життя, а також пов'язані з ними можливості для персоналізованих втручань", - пише команда Life2vec.

Нагадаємо, вчені тричі успішно провели експеримент з відтворення безкінечної енергії. Відомо, як це вплине на планету.

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