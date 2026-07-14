- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчені три роки ламали голову над «золотою кулею» з дна океану: розгадка вразила
Таємничий золотистий об’єкт, виявлений майже три роки тому на дні Тихого океану біля узбережжя Аляски, нарешті вдалося ідентифікувати.
Таємничий золотистий об’єкт, знайдений 2023 року на глибині близько 3300 метрів у затоці Аляска, виявився скинутою зовнішньою оболонкою гігантської глибоководної анемони Relicanthus daphneae.
Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.
Об’єкт діаметром близько 10 сантиметрів виявив дистанційно керований апарат NOAA Deep Discoverer. Він мав куполоподібну форму, блідо-золотистий колір і один отвір біля основи.
Знахідку підняли з морського дна та передали до Національного музею природничої історії Смітсонівського інституту. Ідентифікувати її вдалося лише за допомогою повногеномного секвенування, оскільки стандартні ДНК-тести не дали результату через велику кількість мікроорганізмів на поверхні зразка.
Дослідники також виявили у тканині спіроцисти — особливі жалкі клітини, характерні для морських анемон і коралів. Генетичний аналіз підтвердив, що оболонка належала Relicanthus daphneae.
Ця глибоководна анемона може мати тіло діаметром до одного метра та щупальця завдовжки близько двох метрів. Вона мешкає на глибинах від 2400 до 4400 метрів поблизу гідротермальних джерел і холодних просочувань.
Науковці припускають, що тварина могла скинути кутикулу під час руху. Також не виключають, що оболонка залишилася після незавершеної спроби безстатевого розмноження.
Дослідники зазначають, що навіть після відокремлення така оболонка може підтримувати мікробні спільноти на глибоководному дні.
Нагадаємо, під час дослідження Тихого океану науковці натрапили на загадкові чорні кокони, прикріплені до скелі на глибині близько 6200 метрів. Подальший аналіз показав, що всередині перебував раніше невідомий науці вид плоских червів.