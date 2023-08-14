Вчені упіймали новий моторошний вид морських істот із 20 "руками" – фото

Поблизу Антарктиди вчені виявили новий вид морських істот.

Про це пише Insider.

The Antarctic strawberry feather star – це істота з 20 так званими "руками", які можуть досягати 20 см завдовжки. Офіційна назва нововідкритого виду – Promachocrinus fragarius.

Він належить до класу Crinoidea, до якого входять морські зірки, морські їжаки та морські огірки, і є типом пір'яної зірки — звідси і менш формальна назва "антарктична пір'яна зірка". Назва Fragarius походить від латинського слова fragum, що означає полуниця.

Promachocrinus fragarius / Фото: Greg W. Rouse

Професор морської біології Університету Каліфорнії в Сан-Дієго Грег Роуз став співавтором статті про новий вид та опублікував свої висновки в журналі Invertebrate Systematics минулого місяця.

За його словами, круглі опуклості на тілі зірки розташовані там, де мають бути вусики — менші щупальцеподібні струни, що стирчать із основи, але вони були видалені, щоб показати точки кріплення.

"Ми прибрали купу вусиків, щоб ви могли бачити частини, до яких вони прикріплені, і це те, що схоже на полуницю", - сказав він.

Дослідник додав, що вусики мають крихітні пазурі на кінці, які використовуються, щоб триматися за морське дно. Так звані руки - довші та схожі на пір'я. Вони допомагають істоті рухатися.

Promachocrinus fragarius / Фото: Greg W. Rouse

З цим відкриттям дослідники можуть додати вісім видів до категорії антарктичних пір’яних зірок, додавши чотири нових відкриття та "воскресивши" раніше виявлених тварин.

"Отже, ми перейшли від одного виду з 20 руками до восьми видів - шести з 20 руками і двох з 10 руками під назвою Promachocrinus", - сказав Роуз.

Згідно з дослідженням, зірка була знайдена десь на глибині від 65 до 1170 метрів.

Нагадаємо, під дном Тихого океану виявлено невідомий світ живих істот. Морські істоти у темряві глибин беруть енергію не від Сонця, а від довколишніх мінералів.

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