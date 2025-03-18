Вчені відклали початок експлуатації найбільшого телескопу світу: яка причина

Надзвичайно Великий телескоп (ELT), введуть в експлуатацію на рік пізніше, ніж планувалося. Це сталося через технічні труднощі під час будівництва, зокрема через суворі погодні умови на вершині гори Серро-Армазонес, збої в обладнанні та затримки в технологічних розробках.

Про це повідомила Європейська Південна обсерваторія (ESO).

ELT (Extremely Large Telescope) стане найбільшим телескопом на Землі, і, ймовірно, утримає це звання на довгі роки. Після запуску він буде здатен збирати світло у 100 мільйонів разів більше, ніж людське око, і в 13 разів більше, ніж поточні найбільші телескопи. Це дозволить телескопу відкривати нові можливості в астрономії, зокрема, вивчати появу перших зір і галактик та робити прямі знімки екзопланет.

Основне дзеркало ELT має вражаючий діаметр 39 метрів і складається з 798 сегментів. Його площа — 978 м², а маса — 132 тонни. Важливу роль також відіграє вторинне дзеркало діаметром 4,2 метра. Завдяки технології адаптивної оптики дзеркало M4 здатне коригувати атмосферні турбулентності до 1000 разів на секунду.

Відомо, що ці елементи працюватимуть в умовах величезного обертового купола висотою 80 метрів та вагою 6100 тонн, який може обертатися на 360 градусів.

Будівництво ELT супроводжувалося труднощами, зокрема складними погодними умовами в чилійській пустелі Атакама та технічними затримками. Перше світло телескопа очікується у березні 2029 року, а наукові спостереження почнуться в грудні 2030 року.

Нагадаємо, вчені розкрили секрет, чому деякі люди стають конспірологами.

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