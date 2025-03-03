Вчені відкрили "безмежне" джерело енергії, яке може живити країну протягом 60 000 років

Вчені виявили "безмежне" джерело енергії, яке цілком може забезпечувати країну електроенергією протягом 60 000 років.

Про це пише Interesting Engineering.

Ця конкретна знахідка була виявлена ​​в Китаї, а нещодавно розсекречений звіт, опублікований у китайському журналі Geological Review, показує, що в країні може бути більше певного радіоактивного металу, ніж вважалося раніше.

Торій – це різновид металу сріблястого кольору, який може генерувати в 200 разів більше енергії, ніж уран. І це джерело енергії має багато переваг порівняно з ураном, оскільки торієві реактори з розплавленою сіллю майже не виробляють радіоактивних відходів, що, звичайно, добре для навколишнього середовища, а також вони не потребують водяного охолодження.

У нещодавньому звіті йдеться про потенційно ключову роль торію в утилізації відходів гірничодобувної промисловості Китаю, оскільки лише один гірничодобувний комплекс, як повідомляється, виробляє близько одного мільйона тонн торію.

Тому було висловлено припущення, що гірничодобувний комплекс Bayan Obo може потенційно виробляти достатньо енергії, щоб забезпечувати енергією весь Китай протягом 60 000 років.

Шахта Bayan Obo / Фото: Getty Images

Фан Хунхай з Національної ключової лабораторії розвідки уранових ресурсів, видобутку та ядерного дистанційного зондування в Пекіні, головний науковий співробітник дослідження, сказав: "Ці ресурси торію в хвостосховищах залишаються абсолютно недоторканими".

Тим часом пекінський геолог, який побажав залишитися анонімним, розповів South China Morning Post: "Понад століття країни ведуть війни за викопне паливо. Виявляється, нескінченне джерело енергії лежить просто у нас під ногами".

Хоча це відкриття, безумовно, є гарною новиною, урядовці все ще мають врахувати багато факторів, зокрема те, як вони планують видобувати метал.

По суті, для видобутку торію знадобиться тонна кислоти та енергії, які, безумовно, нелегко дістати. Крім того, багато людей побоюються, що торій може бути використаний не за призначенням, тому чиновники, швидше за все, зроблять все можливе, щоб забезпечити його правильне використання.

Дехто побоюється, що побічні продукти торію можуть бути використані для створення зброї, хоча експерти стверджують, що цей метал не придатний для використання в ядерних цілях.

Хунхай додав: "Попит на торій в ядерній енергетиці та ядерних двигунах створив значні можливості і виклики для розвідки та експлуатації торієвих ресурсів у Китаї".

Хоча дослідники підрахували, як довго загальний запас торію в Китаї може забезпечувати енергією країну, точний обсяг поставок тримається в таємниці з міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, експертка оцінила масштаби покладів рідкісноземельних металів в Україні та які родовища вже захопила Росія.

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