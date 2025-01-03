Вчені відкрили новий спосіб створення кисню в атмосферах планет

Вчені вважають, що хімічну реакцію, що утворює кисень, можна спостерігати в верхніх шарах атмосфери Марса.

Дослідники з Науково-технічного університету Китаю виявили новий метод створення кисню в атмосферах планет, багатих вуглекислим газом.

Про це повідомило видання Space.

"До масового збільшення кількості атмосферного кисню (O2) на Землі під час Великого окислення приблизно 2,4 мільярда років тому — коли ціанобактерії, що живуть в океанах, почали виробляти кисень шляхом фотосинтезу — примітивна атмосфера нашої планети складалася з вуглекислого газу (CO2) і лише незначних кількостей кисню", — йдеться в повідомленні.

Однак дослідження тепер доводить, що кисень може утворюватися через хімічну реакцію між іонами гелію та CO2. Іони гелію, що виникають під впливом сонячного вітру, вступають у взаємодію з вуглекислим газом, утворюючи молекулярний кисень (O2).

"Цю реакцію слід спостерігати у верхній атмосфері Марса, оскільки там існує багато іонів He+ (через сонячні вітри, — Ред.) і CO2", — зазначили в статті.

Учені виявили унікальний метод утворення молекулярного кисню, використовуючи перетин CO2 і He+ у спеціальній установці в контрольованих умовах. Цей прорив дозволяє зрозуміти хімічну реакцію, яка веде до створення кисню з цих компонентів.

Дослідження показують, що кисень на інших планетах може утворюватися без участі живих організмів, що ставить під сумнів наявність позаземного життя там. Тепер вчені планують спостерігати за атмосферними умовами планет поза межами Сонячної системи для перевірки своїх висновків.

Нагадаємо, вчені виявили величезні запаси чистого джерела енергії під поверхнею Землі.

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