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Вчені відкрили новий вид жаб, які не вміють квакати

Вчені відкрили новий вид жаб, які не вміють квакати

Фото: pixabay.com

Жаба відрізняється від інших своїм забарвленням.

У Танзанії відкрили новий вид жаб-стрибунів. Вони мають незвичайне забарвлення, не вміють квакати та взаємодіють за допомогою дотиків.

Про це пише Science News.

Жабу назвали Hyperolius ukaguruensis. Вона також відрізнається від інших жаб кольором. Більшість земноводних з цієї групи зелено-сріблясті, а Hyperolius ukaguruensis золотисто-коричнева.

Замість звичного квакання самки цих жаб торкаються колючок на горлі самців, щоб розпізнати потенційних партнерів. Біологи порівнюють цей спосіб обміну інформацією із шрифтом Брайля.

Нагадаэмо, китайські палеонтологи встановили новий вид скам'янілості креветки, знайденої в провінції Юньнань на південному заході Китаю, віком 518 мільйонів років. 

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