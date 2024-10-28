Вчені відкрили новий вид змій та назвали його на честь Леонардо Ді Капріо – ось чому (фото)

Нещодавно відкритий в Західних Гімалаях вид зубастої змії був названий на честь голлівудського актора Леонардо Ді Капріо.

Про це повідомляє New York Post.

Коли вчені проаналізували ДНК змії, вони виявили, що хоча вона має знайомі характеристики інших змій, вона виявилася абсолютно новим видом: Anguiculus dicaprioi, або гімалайська змія Ді Капріо.

Вчені, які відкрили вид змій мідного кольору з десятками зубів, назвали його на честь 49-річного Ді Капріо, оскільки "американський актор, кінопродюсер і захисник навколишнього середовища брав активну участь у підвищенні обізнаності про глобальну зміну клімату (і) втрату біорізноманіття, що зростає", — зазначають дослідники.

Новий вид змій Anguiculus dicaprioi / Фото: Nature/Vipul Ramanuj

Змія Ді Капріо має довжину лише 55 см, що вважається невеликим розміром, "коротку" голову, "великі" ніздрі, безліч зубів і "круто куполоподібну морду". На шиї у неї є "слабка" сіра смуга, схожа на "нашийник". Змія була знайдена, коли вона "грілася" на багнистій горі і "залишалася нерухомою, поки її не спіймали, і не робила спроб вкусити". Експерти вважають, що змія може вижити на висоті до 1860 м.

Вчені вперше виявили цей вид ще 2020 року, і до цього часу його бачили лише в Непалі та індійському регіоні Хімачал-Прадеш.

Новий вид змій Anguiculus dicaprioi / Фото: Nature/Vipul Ramanuj

Ді Капріо захопився захистом довкілля ще в дитинстві, про що він розповів 2016 року в інтерв'ю виданню People: "У юнацтві я був дуже засмучений видами, які вимерли внаслідок антропогенної діяльності, і це привело мене до довгого шляху, щоб залучити мене до екологічних проблем".

Він пригадав, як зустрічався з колишнім віцепрезидентом Альбертом Гором, коли йому було близько 20 років, щоб розробити план.

"Він посадив мене, намалював картину планети, намалював нашу атмосферу і сказав: "Це найважливіша криза, з якою стикається людство". І відтоді я не лише захопився цією проблемою, але й дійсно занепокоївся, чому ми, як колективна світова спільнота, не робимо достатньо для її вирішення", — сказав тоді Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

Зірка "Титаніка" заснував Фонд Леонардо Ді Капріо 1998 року, який "підтримує понад 35 інноваційних природоохоронних проєктів по всьому світу, спрямованих на захист вразливих екосистем і ключових видів".

Нагадаємо, вчені з'ясували, на яких планетах можуть жити іншопланетяни. Іншопланетному життю може не знадобитися планета для існування.

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