Вчені відкрили нову доісторичну тварину з лагідною шкірою дельфіна та великими зубами-пилками

Еналіотес є унікальною гілкою еволюції крокодилів, яка пристосувалась до життя у морі.

Міжнародна група вчених із Німеччини та Великобританії відкрила новий вид древнього морського крокодила, який назвали Enalioetes schroederi. Еналіотес мешкав у мілководних морях, що покривали більшу частину території сучасної Німеччини приблизно 135 мільйонів років тому.

Про це пише PHYS.org.

У цього древнього крокодила сімейства Metriorhynchidae була гладка шкіра без луски, ласти та хвостовий плавець. Еналіотес полював на тварин, що швидко рухаються, таких як кальмари та риба. Але його великі, пилкоподібні зуби дозволяють припустити, що його здобиччю також могли бути інші морські рептилії.

Детально описати доісторичне морське чудовисько змогли після того, як було знайдено череп тварини, що добре зберігся.

"Ця знахідка чудова. після проведення комп'ютерної томографії ми змогли багато дізнатися про внутрішню анатомію цих морських крокодилів і реконструювати внутрішні порожнини та навіть внутрішні вуха тварини", - розповів керівник проєкту Свен Сакс.

Доктор Марк Янг зі Школи геологічних наук Единбурзького університету пояснив, що Еналіотес є унікальною гілкою еволюції крокодилів.

"У юрський період метріориніди розвинули план тіла, що радикально відрізняється від інших крокодилів — ласти, хвостовий плавець, втрата кісткової броні й гладка шкіра без луски. Ці зміни були адаптацією до все більш морського способу життя", - розповів учений.

Він додав, що анатомія черепа еналіотеса – великі очі та маленькі вуха – говорить про те, що він був дуже добрим і швидким плавцем.

Череп, що чудово зберігся, разом з першими шийними хребцями були виявлені понад сто років тому німецьким архітектором у кар'єрі недалеко від Ганновера. Спочатку артефакт було передано для вивчення в Прусську геологічну службу в Берліні, але під час Другої світової війни його сліди загубилися. Через роки з'ясувалося, що череп повернули архітекторові, що знайшов його, а він після війни передав його музею Міндена в Західній Німеччині.

New Species of Ancient Marine Crocodile Discovered in Germany https://t.co/Rv7VlTLkP3 pic.twitter.com/kgnUFLyn13 — Infyscience (@infyscience) August 9, 2024

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю динозаврів Юрського періоду. Виявилося, що деякі динозаври могли стати теплокровними близько 180 мільйонів років тому, щоб пристосуватися до змін клімату.

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