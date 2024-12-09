Вчені відкрили нову планету із щільністю як у свинцю

Астрономи виявили нову велику кам'янисту планету, що розташована на відстані приблизно 750 світлових років від нас.

Вчені відкрили нову екзопланету, яка має цікаву особливість. Її щільність можна порівняти зі свинцем.

Про це повідомляє Science Alert.

Планета отримала назву K2-360 b. Її маса в 7,7 раза більша, ніж у Землі, в той час, як її діаметр всього в 1,6 раза більший за земний. Тобто її щільність становить приблизно 11 грамів на кубічний сантиметр, що можна порівняти із щільністю свинцю.

Рік на K2-360 b триває менше земної доби - всього 21 годину. Таке близьке розташування до світила допомогло астрономам не тільки виявити планету, але й дало підказки до того, чому вона стала такою щільною.

Для того, щоб з'ясувати, чому K2-360 b стала такою щільною, вчені створили модель розвитку цієї планети, що базується на спостереженнях за нею та її зіркою. Ця модель показала, що екзопланета, ймовірно, має щільне залізне ядро, яке становить приблизно 48% її маси.

На думку вчених, K2-360 b може бути ядром світу, який колись був набагато більшим і перебував набагато далі від зірки. Згодом він мігрував ближче до зірки, де інтенсивне випромінювання випарувало гази його атмосфери, залишивши лише твердий фрагмент каменю, покритий потоками лави.

Нагадаємо, астрономи виявили маленьку планету, маса якої становить 37% від маси Землі.

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