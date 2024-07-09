Вчені відкрили планету розміром з Юпітер, яка смердить тухлими яйцями

HD 189733 b інтенсивно вивчається астрономами відтоді, як її вперше відкрили 19 років тому.

Вчені виявили, що планета розміром з Юпітер, знайдена 2005 року, пахне тухлими яйцями.

Про це пише Mirror.

HD 189733 b розташована на відстані близько 64 світлових років від Землі і вважається екзопланетою, тобто обертається навколо зірки за межами нашої Сонячної системи. Дослідники вважають, що планета пахне тухлими яйцями через наявність сірководню.

Грубо кажучи, це газ, знайомий людям, оскільки він виділяється під час флатуленції (виведення газів через анус). Доктор Гуанвей Фу, дослідник з Університету Джона Гопкінса, який очолював дослідження, сказав: "Отже, якби ваш ніс міг працювати за температури 1000 градусів, атмосфера пахла б тухлими яйцями".

Планета HD 189733 b / Фото: Roberto Molar Candanosa/John Hopkins University

HD 189733 b була вивчена з використанням даних космічного телескопа Джеймса Вебба, і це може допомогти вченим зрозуміти, як формуються планети. "Це повністю змінило правила гри. Воно справило справжню революцію у сфері астрономії. Воно надало обіцяні можливості і в деяких відносинах навіть перевершило наші очікування", - сказав доктор Фу.

На планеті навряд чи можливе життя, оскільки на ній просто занадто спекотно, хоча сірководень є одним із індикаторів можливих іншопланетних організмів. Що стосується планети, яка, за оцінками, в 1,13 раза більша за Юпітер, NASA заявило, що вона "може мати вигляд як дружня гавань", але погода "смертельна": "Кобальтово-синій колір планети виходить із туманної, випаленої паяльною лампою атмосфери, що містить хмари, пронизані склом".

Згідно з попереднім дослідженням та відкриттям Університету Воріка, тут також дме вітер зі швидкістю понад 2 км/с. Феноменальна швидкість вітру приблизно у 20 разів перевищує будь-яку швидкість, коли-небудь зареєстровану на Землі.

Том Лауден, головний дослідник групи астрофізики Університету Воріка, який брав участь у дослідженні 2015 року, сказав, що їхнє дослідження допомогло їм скласти карту погодних умов на інших планетах.

Планету регулярно вивчають. NASA пояснило: "HD 189733 b – одна з найбільш вивчених планет класу, відомих як гарячі юпітери. HD 189733 b більш ніж на 10 відсотків більше Юпітера, але у 180 разів ближче до своєї зірки і має температуру 1200 градусів за Цельсієм. Її розмір та відносна близькість до нашої Сонячної системи роблять її популярною метою астрономів. Попередні дослідження показали, що денний бік планети здаватиметься людському оку яскравого блакитного кольору, ймовірно, через хмари силікатних часток високо в її атмосфері".

Нагадаємо, пекельна спека наздожене Землю протягом 5 років. Дослідники попереджають, що найближчим часом ми зіткнемося з безпрецедентними змінами клімату.

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