Вчені відкрили унікальну суперземлю, де одна частина планети перейшла на темний бік

Вчені вперше виявили суперземлю, яка повернута до своєї зірки лише одним боком.

Про це пише IFLScience.

Виявлена суперземля відома як LHS 3844b, але її також називають Куа'куа. Зірку, навколо якої обертається Куа'куа, назвали Батсу. Екзопланета робить оберт навколо своєї зірки трохи менше ніж за 12 годин.

На відміну від Місяця, зворотний бік якого отримує сонячне світло щомісяця, одна півкуля Куа'куа завжди освітлена вдень, а на іншій — панує темрява. Але деякі нюанси в цій історії залишаються незрозумілими. Наприклад, поверхневий нагрів планети.

Планета, перебуваючи від своєї зірки в такій близькості, мала б сильно нагріватися. Але моделювання показує, що спостережувана суперземля досить прохолодна.

Науковці припускають, що вся річ в орбіті Куа'куа. Якби планета оберталася орбітою Меркурія з резонансом 3:2 — кожні два оберти Меркурія навколо Сонця він робить три оберти навколо своєї осі — тоді Куа'куа була б набагато гарячішою.

Дослідники також припускають, що планета, яка у 2,3 раза перевищує об'єм Землі, не має атмосфери.

Раніше вчені виявили схожу на Землю екзопланету, яка обертається навколо зірки того ж типу, що й наше Сонце. Екзопланета заблокована приливними силами своєї зірки, тому один її бік настільки розігрітий, що являє собою море лави.

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