Вчені відкрили “капсулу часу” віком 300 тисяч років: що знайшли всередині печери

Печера (ілюстративне фото)

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Неподалік міста Фурейдіс в Ізраїлі археологи знайшли печеру, якій близько 300 000 років. Вона чудово збереглася. Там виявили стародавні кам’яні інструменти, кістки тварин та сліди вогню. Ці знахідки допоможуть вченим краще зрозуміти, як жили люди в той далекий час.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вчені називають це місце «капсулою часу». Печера добре збереглася завдяки тому, що її дах обвалився і захистив усе всередині. Це унікальна знахідка, адже на Близькому Сході майже не залишилося місць того періоду в такому хорошому стані.

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«Це, ймовірно, остання культура дуже тривалого континууму [культур]. Між 250 000 і 50 000 років тому Homo sapiens та неандертальці створили зовсім іншу культуру, тому ми знаходимося саме в перехідний момент», — зазначив керівник відділу доісторичної спадщини IAA та співкерівник розкопок Доктор Кобі Варді.

Вчені знайшли печеру-капсулу часу: / © Israel Antiquities Authority

Хоча людських решток у печері не знайшли, вчені припускають, що там жили давні люди. Можливо, це були Homo heidelbergensis — наші пращури, які є спільними предками і сучасних людей, і неандертальців.

Знахідки вчених в печері в Ізраєлі / © Israel Antiquities Authority

Аналіз знахідок, зокрема близько 100 кам’яних інструментів, таких як бічні скребки та майстерно виготовлені ручні сокири, свідчить про високий рівень розвитку тогочасного суспільства. За словами Варді, знайдені сокири вирізняються своїм «передовим дизайном».

Знахідки вчених в печері в Ізраєлі / © Israel Antiquities Authority

Дослідження також доводить, що мешканці печери жили досить великими, соціально пов’язаними групами. Виявлені кістки ланей, газелей, коней та дикої худоби зі слідами різання вказують на те, що ці люди були вправними мисливцями, які вміли обробляти здобич та володіли навичками контрольованого використання вогню.

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Знахідки вчених в печері в Ізраєлі / © Israel Antiquities Authority

«Це дуже важливо, оскільки пам’ятки цієї фази надзвичайно рідкісні; на Близькому Сході є близько десяти пам’яток, дві в Сирії, одна в Лівані та шість в Ізраїлі», — зазначив Кобі Варді.

Він додав, що це єдине місце на хребті Кармел, де цю культуру вдалося виявити у такому відмінному стані. Це відкриття, на думку науковців, допоможе заповнити прогалини в розумінні критичного етапу людської історії, коли давні традиції почали поступатися місцем поведінковим моделям, притаманним пізнішим людським популяціям.

Нагадаємо, мексиканські археологи виявили стародавні руїни з характеристиками, яких раніше не бачили в цьому регіоні. Унікальна знахідка, що датується періодом до 600 року н. е., вже отримала статус безпрецедентної.

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