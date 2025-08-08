Вчені відкрили найбільшу чорну діру у Всесвіті: що про неї відомо

Чорна діра / © NASA

Вчені знайшли наймасивнішу з відомих на сьогоднішній день чорних дір, маса якої дорівнює 36 мільярдам Сонць. Вона розташована в галактиці під назвою Космічна Підкова, що знаходиться за п’ять мільярдів світлових років від Землі.

Про це пише Daily Mail.

Ця ультрамасивна чорна діра приблизно в 10 000 разів важча за надмасивну чорну діру в центрі нашої галактики Чумацький Шлях і наближається до теоретичної межі, що є фізично можливою у Всесвіті.

Як знайшли цю «сплячу» чорну діру?

Зазвичай, далекі чорні діри виявляють за допомогою випромінювання, яке вони створюють, активно поглинаючи матерію. Цей процес утворює надзвичайно яскраві квазари, які можна побачити з Землі. Однак нещодавно виявлена чорна діра перебуває у «сплячому» стані, тобто вона не поглинає матерію і не випромінює світло.

Щоб знайти чорну діру, вчені використали гравітаційне лінзування. Це явище, яке передбачив Ейнштейн. Дуже масивні об’єкти, як ця галактика, викривляють простір. Через це світло, що йде повз, змінює напрямок. Так галактика Космічна Підкова заломила світло і утворила форму підкови. Вимірюючи, як чорна діра викривляє світло, а також швидкість руху зірок навколо неї (близько 400 км/с), вчені змогли точно оцінити її масу.

Зв’язок між чорною дірою та її галактикою

Дослідники вважають, що така гігантська маса чорної діри пов’язана з розміром її галактики-господаря. Космічна Підкова є однією з найбільших відомих галактик і, ймовірно, сформувалася в результаті злиття цілого скупчення менших галактик.

Співавтор дослідження, професор Томас Коллетт, припускає, що «всі надмасивні чорні діри, які спочатку були в галактиках-компаньйонах, тепер також об’єдналися, утворюючи ультрамасивну чорну діру, яку ми виявили». За його словами, це відкриття є кінцевим станом формування як галактик, так і чорних дір.

Це дослідження відкриває новий метод для виявлення «мовчазних» чорних дір по всьому Всесвіту.

Нагадаємо, група вчених висунула сміливу ідею — відправити міжзоряну місію прямо в серце далекої чорної діри. Цей план, що нагадує наукову фантастику, може революціонізувати наше розуміння фізики, але вимагає розробки технологій, яких поки що не існує.