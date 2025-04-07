Вчені відкрили нові деталі про те, як мозок створює і відновлює спогади

Мозок / © zn.ua

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Вчені давно цікавляться тим, як мозок оновлюється новою інформацією та спогадами. Одні теорії зосереджені на хімічних змінах в окремих нейронах, в той час, як інші акцентують увагу на структурних змінах між клітинами мозку.

Про це пише Еarth.

Доктор Томас Райан із Триніті-коледжу в Дубліні є одним із нейробіологів, які досліджували ці питання, відстежуючи клітини, що беруть участь у навчанні.

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Нові дані свідчать про те, що формування пам’яті залежить від зв’язків між групами енґрамних клітин, які є нейронами, що, ймовірно, фіксують і зберігають різні враження.

Дослідники вважають, що кожен досвід залишає шаблон активації мозкових клітин, який може бути активований пізніше. Щоб побачити цей процес в дії, нейробіологи відстежили два набори енґрамних клітин, кожен з яких був пов’язаний з різними спогадами.

Вони виявили, що коли один набір клітин знову активувався, інший набір іноді також активувався, як якщо б спогади стали взаємопов’язаними. Це суперечить старому уявленню, що окремий нейрон зберігає цілу пам’ять. Натомість пам’ять може зберігатися у зв’язках, які ці клітини створюють і перебудовують з часом.

Такі структурні перебудови допомагають нам обробляти нову інформацію, не втрачаючи старих спогадів.

Енґрамні клітини — це групи клітин мозку, які, активуючись під впливом певного досвіду, змінюються, щоб включити і зберегти інформацію в нашому мозку. Дослідники використовували генетичні методи для маркування нейронів, які активувались під час одного події, а потім спостерігали, як ці ж нейрони реагували на другий подію, яке здавалося пов’язаним з першим.

Одним із важливих підказок було вимірювання того, наскільки добре ці марковані нейрони створюють нові зв’язки з клітинами, які були пов’язані з більш старим досвідом.

Оптогенетика, метод, що включає і вимикає клітини за допомогою світла, дозволила дослідникам перевірити, чи блокування цих новоутворених зв’язків порушує пам’ять.

Один з білків, PSD-95, став важливим компонентом цих енґрамних клітинних з’єднань. Цей білок знаходиться в нервових клітинних з’єднаннях, званих синапсами, і допомагає закріплювати молекули рецепторів. Коли команда зменшила кількість PSD-95 в нейронах, що зберігали певне спогад, ці зв’язки поводились по-іншому.

Ця стійкість натякає на те, як мозок може утримувати спогади, які, здавалося б, повинні зникнути. Це також може пояснити, чому відсутність або порушення PSD-95 може вплинути на нормальні моделі навчання.

Це дослідження відкриває нові можливості для розуміння того, як мозок зберігає спогади і як ми можемо впливати на цей процес.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили найстаріший загублений континент на Землі.