Вчені відкрили нову клітинну органелу, яка може змінити уявлення про хвороби / © Nature Communications

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Незважаючи на століття детального вивчення людського тіла, вчені продовжують робити дивовижні відкриття. У 2025 році дослідники виявили раніше невідому клітинну структуру, що може виявитися життєво важливою для нашого здоров’я і вже додана до підручників з анатомії.

Про це повідомили у журналі Nature Communications.

Ця нова мембранозв’язана органела, названа геміфузомою, відіграє ключову роль у сортуванні, утилізації та переробці клітинного вмісту. Команда вчених стверджує, що це відкриття може пролити нове світло на механізми розвитку багатьох захворювань.

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«Це схоже на відкриття нового центру переробки всередині клітини. Ми вважаємо, що геміфузома допомагає керувати тим, як клітини упаковують та обробляють матеріал, і коли цей процес порушується, це може сприяти розвитку захворювань, які вражають багато систем організму», — пояснив біофізик Сехам Ебрагім з Університету Вірджинії.

Відкриття геміфузоми також покращує наше розуміння обігу та транспорту сполук, необхідних для безперебійної роботи клітинного апарату. Клітини, що складають людське тіло, є надзвичайно складними, що ускладнює вивчення їхніх тонких структур. Навіть високочутливі методи, такі як електронна мікроскопія, вимагають вакууму, який може пошкоджувати біологічні зразки.

Кріогенна електронна томографія: ключ до відкриття

Проте останніми роками з’явилася технологія, яка дозволяє досліджувати біологічні зразки в трьох вимірах, майже на атомному рівні. Це кріогенна електронна томографія (кріоЕТ). Метод полягає у швидкому заморожуванні зразків у кріогенному середовищі, що запобігає утворенню кристалів льоду та пошкодженню тендітних тканин. Потім вчені вивчають матеріал з високою роздільною здатністю, пропускаючи пучок електронів через зразок, щоб отримати серію двовимірних зображень.

З цих двовимірних зрізів створюється детальна тривимірна реконструкція зразка, що дозволяє виявити внутрішню структуру клітин і молекул. Саме цей метод використала команда дослідників для вивчення різних типів тканин ссавців: мавп, людей, щурів та мишей. У всіх чотирьох типах клітин вони виявили численні мішечки, які сприяють утворенню пар везикул, розділених стінкою, названою геміфузійною діафрагмою.

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Ці везикули, за словами дослідників, функціонують як сортувальні судини. «Ви можете уявити везикули як маленькі вантажівки доставки всередині клітини. Геміфузома схожа на вантажний док, де вони з’єднуються та перевозять вантаж. Це крок у процесі, про існування якого ми не знали», — пояснює Ебрагім.

Дослідники також провели експерименти з наночастинками золота та культивованими клітинами людини, щоб зрозуміти, як геміфузоми поглинають матеріали з навколишнього середовища. Цікаво, що геміфузоми поводяться інакше, ніж інші клітинні структури.

Майбутні дослідження та потенціал

Попереду ще багато досліджень, щоб повністю зрозуміти функції геміфузоми, її механізми дії та роль у клітинному апараті. Подальші дослідження також можуть розкрити її роль у розвитку захворювань, оскільки порушення обробки клітинного «вантажу» може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

«Ми тільки починаємо розуміти, як ця нова органела вписується в ширшу картину здоров’я та хвороб клітин. Це захоплююче, тому що знайти щось справді нове всередині клітин — рідкість, і це дає нам абсолютно новий шлях для дослідження», — наголосив Ебрагім.

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Він додав, що розуміння геміфузом може відкрити нові можливості для розробки стратегій лікування складних генетичних захворювань.

Нагадаємо, міжнародне дослідження, що тривало 30 років і охопило 12 тисяч зразків із легенів пацієнтів, виявило тривожну динаміку. Якщо у 1994 році не було зафіксовано жодного стійкого до ліків випадку, то у 2024 році вже 17% грибків Aspergillus fumigatus мають мутації, які роблять лікування неефективним.