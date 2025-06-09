Вчені відкрили нову "суперземлю" в зоні, придатній для життя (фото)

Астрономи розповіли про планету, що розташована в зоні, придатній для життя / © Pixabay

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Астрономи нещодавно виявили екзопланету Kepler-725c, яка розташована в зоні, придатній для життя, на відстані приблизно 2472 світлових років від Землі. Ця планета має масу, схожу на масу «міні-Нептуна» або «суперземлі», що робить її особливо цікавою для досліджень.

Про це йдеться на earth із посиланням на дослідження, що було опубліковано в журналі Nature Astronomy.

Що таке «суперземля»

Це планета, маса якої перевищує земну, але вона все ще може бути кам’янистою. Такі світи можуть утримувати атмосферу та, можливо, рідку воду — ключові фактори для підтримки життя.

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Астрономи нещодавно виявили екзопланету Kepler-725c Фото earth.com

Як її знайшли

Kepler-725c виявили за допомогою методу варіацій часу транзиту (TTV). Це метод, що дозволяє виявляти «приховані» планети, які не проходять прямо перед зорею, але впливають на орбіти сусідніх планет своїм гравітаційним полем.

Астрономи дослідили рух іншої планети — Kepler-725b (теплого Юпітера), і виявили зміни у її орбіті, які вказували на наявність іншого об’єкта — саме Kepler-725c.

Умови на Kepler-725c:

обертається навколо зорі типу G9V (схожа на Сонце);

період обертання: приблизно 207,5 днів;

радіус орбіти: 0.674 астрономічні одиниці;

отримує 1.4 рази більше сонячного випромінювання, ніж Земля;

частково перебуває в зоні, придатній для життя.

Це означає, що температурні умови можуть бути помірними, однак для повної оцінки життєпридатності потрібно більше даних — про атмосферу, наявність води, стабільність поверхні тощо.

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Тож, місії на кшталт європейського проєкту PLATO зосереджені на пошуку невеликих планет навколо зірок, подібних до Сонця. Такі відкриття наближають нас до мети — знайти «Землю 2.0».

Нагадаємо, інше дослідження довело, що рівень кисню на Землі почне стрімко знижуватись протягом наступного мільярда років.

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