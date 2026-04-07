Вчені відкрили новий рід гігантських тарантулів із незвичною поведінкою

Satyrex / © Science Daily

Реклама

Вчені виявили одразу кілька нових видів тарантулів, які настільки відрізняються від відомих раніше, що для них довелося створити окремий рід — Satyrex.

Про це йдеться в матеріалі Science Daily.

Дослідження провела міжнародна команда під керівництвом Аліреза Замані з Університет Турку. Нових павуків знайшли на Аравійському півострові та в регіоні Африканського Рогу.

Реклама

За словами дослідників, ці тарантули мають унікальні анатомічні особливості. Зокрема, у самців — рекордно довгі щупальця серед усіх відомих тарантулів. У найбільшого виду — Satyrex ferox — розмах ніг сягає близько 14 см, а довжина щупалець може досягати 5 см.

Назва роду поєднує слово «сатир» із грецької міфології та латинське rex («король»), що підкреслює незвичний вигляд цих павуків.

Агресивна поведінка

Один із видів — Satyrex ferox — отримав назву, що означає «лютий», і вона повністю відповідає його поведінці.

За словами вчених, павук агресивно реагує навіть на незначну загрозу: підіймає передні лапи та видає шиплячі звуки, створюючи їх тертям спеціальних волосків.

Реклама

Дослідники припускають, що надзвичайно довгі щупальця самців мають практичне значення — вони допомагають під час спарювання триматися на безпечній відстані від самиці та уникати нападу.

Нові види

До нового роду увійшли кілька видів, зокрема:

Satyrex arabicus

Satyrex somalicus

Satyrex speciosus

Також до нього віднесли раніше відомий вид Satyrex longimanus, який раніше класифікували інакше.

Вчені зазначають, що саме незвично довгі щупальця стали ключовою ознакою для створення нового роду.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Україні було вперше виявлено рідкісний вид павука Parasyrisca arabonica, який раніше був відомий лише в Угорщині та на Південному Уралі.

Раніше ми розповідали, як припинити боятися павуків.