Вчені відкрили організм, якому не страшна радіація: витримує у 1000 разів більше, ніж людина

Bdelloidea / © Фото з відкритих джерел

Вчені повідомили про унікальний біологічний феномен — мікроскопічні прісноводні організми, відомі як коловертки класу Bdelloidea, здатні витримувати дози радіації, які у тисячу разів перевищують смертельні для людини.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Дослідження показали, що навіть після серйозного руйнування ДНК ці істоти залишаються життєздатними та можуть продовжувати розмноження.

Як це працює

Секрет їхньої витривалості — у надзвичайно ефективному механізмі відновлення геному. Після опромінення, коли ДНК розпадається на тисячі фрагментів, клітини запускають процес швидкої “репарації”.

Спеціальні ферменти діють як “молекулярні зварювальники” — знаходять пошкоджені ділянки і з’єднують їх у правильному порядку. У результаті ДНК відновлюється буквально за кілька годин.

Ще одна унікальна особливість

Коловертки не використовують статеве розмноження вже понад 40 мільйонів років. Натомість вони здатні “позичати” гени з навколишнього середовища.

Під час стресу — наприклад, висихання або опромінення — їхні клітини стають проникними, що дозволяє вбудовувати чужу ДНК у власний геном.

Саме цей механізм допоміг їм накопичити набір захисних білків, які забезпечують стійкість до екстремальних умов.

Чому це важливо

Науковці вважають, що відкриття може мати практичне застосування. Зокрема, ці механізми можуть стати основою для:

створення засобів захисту від радіації;

розвитку медицини;

підготовки до космічних місій.

Дослідники наголошують, що такі організми демонструють можливості еволюції, які значно виходять за межі звичних уявлень про витривалість живих істот.

Раніше ми писали про те, що поля навколо Чорнобиля визнали придатними для сільського господарства. Дослідники виявили, що рівень радіації значно знизився. У частині Чорнобильської зони радіаційний фон виявився навіть нижчим, ніж природна радіація в усьому світі.