Вчені відкрили “супермагістраль” у глибинах океану: як морське життя поєднане по всьому світу

Нові докази глобальної взаємодії морських видів / © pixabay.com

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Міжнародна група науковців провела масштабне дослідження, яке виявило, що життя в глибинах океану має значно тісніші зв’язки по всьому світу, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у дослідженні на nature.

Аналізуючи ДНК понад двох з половиною тисяч зразків крихких зірок — древніх морських істот, дослідники простежили їхню міграцію через океани впродовж мільйонів років. Ці істоти створили невидиму «мережу», яка поєднує екосистеми від Північного полюса до екватора.

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Результати, опубліковані в журналі Nature, ґрунтуються на аналізі 2699 зразків із колекцій 48 музеїв. Виявилося, що глибоководні види, на відміну від мілководних, мають здатність до міжконтинентальної міграції завдяки стабільному середовищу існування та особливостям своєї біології.

Доктор Тім О’Хара, головний автор дослідження, порівнює глибоководні простори з глобальною «супермагістраллю», якою крихкі зірки подорожували десятки мільйонів років. Їхні личинки, насичені жовтком, здатні дрейфувати у воді тривалий час, витримуючи тиск і низьку температуру, що дозволяє долати величезні відстані — наприклад, між Австралією та Атлантикою.

Водночас дослідники наголошують: попри глобальні зв’язки, глибоке море має регіональні відмінності, спричинені географічними бар’єрами, локальними умовами й вимираннями. Тому розуміння механізмів руху та еволюції морських видів набуває особливої ваги в контексті загроз, які несуть кліматичні зміни та видобуток ресурсів.

«Глибоке море — це водночас взаємопов’язаний простір і надзвичайно тендітна система». Дослідження стало прикладом важливості міжнародної наукової співпраці та збереження музейних колекцій для майбутніх відкриттів», — підсумував доктор О’Хара.

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