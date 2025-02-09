Вчені відповіли, хто є найрозумнішою змією у світі

Королівська кобра, найбільша отруйна змія у світі, має не тільки вражаючі розміри, а й розвиненні навички обробки інформації.

Про це повідомило видання IFLScience.

Вчені виявили, що саме ця змія демонструє найбільш розвинені навички обробки інформації серед усіх представників свого виду. Вона може досягати 5,6 метра в довжину і виробляє нейротоксичну отруту, здатну паралізувати нервову систему.

Королівські кобри трапляються на величезній території від Індії до Філіппін, а їхня отрута настільки потужна, що одного укусу достатньо, аби вбити дорослого слона або 20 людей. Проте ці змії дуже обережні і полохливі, а під час полювання вони застосовують свій мозок для стратегічного вистежування здобичі.

Незважаючи на обмежену кількість офіційних досліджень інтелекту королівських кобр, свідчення тих, хто мав із ними досвід, свідчать про їхню здатність запам'ятовувати навколишнє середовище та навіть своїх господарів.

Ці змії вражають ще й тим, що єдині серед всіх змій будують гнізда для потомства, формуючи кургани з листя та рослинності. Крім того, королівські кобри чудово адаптуються до змін у довкіллі та розпорядку дня, а в неволі вони можуть запам'ятовувати, коли їм приносять їжу.

Нагадаємо, вчені ідентифікували новий вид предків людини за щелепою віком 1,4 мільйона років.

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