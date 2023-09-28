Вчені відтворили "найстрашніший звук у світі", що використовувався для жертвоприношень – відео

Вчені відтворили один із найстрашніших звуків у світі, які використовуються для людських жертвоприношень.

Про це пише Daily Star.

Ацтекський свисток смерті, який використовували тисячі років тому, був відтворений за допомогою технології 3D-друку. Нова версія була зроблена на основі єдиної моделі, що добре збереглася, знайденої під час розкопок в Мексиці в 1990-х роках.

Маючи форму черепа, він видає жахливий пронизливий вереск, коли в нього дмуть. Вважається, що його використовували перед тим, як було принесено людське жертвопринесення на честь Бога Вітра Ехекатля. Шум, що виходить з об'єкта, схожий на несамовитий крик – і тепер він був відтворений експертами Action Lab.

Джеймс Оргілл сказав: "Цей звук вважається найстрашнішим у світі. Хочете вірте або ні, але це не людський крик. Звук, який видає передсмертний свисток, вселяє страх у ваше серце. З якоїсь причини ефект від крику стає сильнішим, коли ви насправді не спостерігаєте, як людина дме у свисток, можливо тому, що ваш мозок знає, що це свист".

Далі він пояснює, що свисток має форму людської горла, і всі вони мають суміш частот, причому діапазон 1000 Гц є найсильнішим. Він додав: "Найстрашніший крик людей припадає на частоту близько 1000 Гц".

Потім він використовує чотири свистки, які він зробив за допомогою 3D-принтера, причому один з них звучить як жіночий крик. Стверджувалося, що хлопець, який першим дмухнув у свисток, виявлений у Мехіко, настільки налякав свого колегу, що вони заплакали і поклялися ніколи більше не дмухати в нього.

Однак до того моменту, як він вирішив подути, вважалося, що загадковий предмет — лише іграшка, оскільки його знайшли похованим разом із тілом.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що через 250 млн років всі континенти Землі об'єднаються. Життя буде під загрозою.

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