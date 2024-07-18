Вчені відтворили обличчя царя-вбивці Івана Грозного: який вигляд насправді мав диктатор (фото)

Його обличчя відтворили через 440 років після смерті.

Вченим вдалося відтворити обличчя сумнозвісного російського царя-вбивці Івана Грозного через 440 років після його смерті.

Про це пише Daily Star.

Цифрова реконструкція зовнішності першого російського царя була зроблена на основі його черепа та комбінації методів, зокрема з використанням даних живих донорів.

Грозний помер 1584 року, а 1963-го його могилу розкопав вчений Михайло Герасимов.

Іван Грозний / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Бразильський експерт із графіки та головний автор нової роботи Сісеро Мораєс розповів: "Згідно з дослідженням доктора Герасимова, схоже, що Іван вів безладний спосіб життя, надмірно харчуючись і зловживаючи алкоголем. Це, мабуть, погіршило його стан останніми роками життя. Це контрастує з тим, який він мав вигляд у молодості, коли його описували як високого зросту, з гарним волоссям, широкими плечима, сильними м'язами та приємним обличчям. Цікавий факт полягає в тому, що в його організмі було виявлено велику кількість ртуті, що спричинило підозру на отруєння. Але з огляду на звички того часу її могли використовувати для лікування якихось проблем зі здоров'ям".

Іван Грозний / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Сумнозвісний лідер, який перетворив свою країну на імперію, був відомий своїм варварством – він четвертував підданих, варив їх живцем і розривав на частини кіньми.

Іван Грозний / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Кажуть, що він навіть забив до смерті свого сина, розгнівавшись після того, як його звинуватили в тому, що він ударив вагітну дружину принца, що призвело до викидня.

Нагадаємо, раніше вчені відтворили загадкове обличчя мумії "позолоченої леді" через 1500 років після її смерті. Ще одна постать "воскресла з мертвих" у цифровому форматі.

Читайте також: