Вчені відтворили обличчя дівчини, яка померла 1300 років тому – фото

Вчені змогли реконструювати вигляд дівчини, яка померла понад 1300 років тому.
Вчені ще 2012 року знайшли скелет 16-річної дівчини, похований на дерев'яному ліжку в Трампінгтоні, графство Кембриджшир, Велика Британія. Проте зараз, за допомогою спеціальної технології реконструкції, вони змогли відтворити обличчя дівчини, яка померла понад 1300 років тому.
Про це пише WION.
Художник-криміналіст Г'ю Моррісон створив реконструкцію, використавши дані про розмір черепа молодої жінки та особливості європеоїдної раси.
"Її ліве око було трохи нижче, приблизно на пів сантиметра, ніж праве – це було б досить помітно за життя", - сказав він.
Завдяки спеціальному аналізу кісток і зубів дівчини дослідники встановили, що вона народилася поблизу Альп, ймовірно, у південній Німеччині, і потрапила до Кембриджширу після того, як їй виповнилося сім років.
Вчені також встановили, що після переїзду дівчинка змінила своє харчування.
"Тепер ми знаємо, що в її раціоні зменшилась кількість білка, що свідчить про те, що на півдні Німеччини вона їла більше м'яса та молочних продуктів, ніж після прибуття до Трампінгтона", - сказала археологиня Сем Леггетт.
За попередніми аналізами також встановили, що дівчина перед смертю страждала від невідомої хвороби, проте точна причини її смерті поки не встановлена.
Це поховання на дерев'яному ліжку є одним із лише 18 виявлених на цей момент у Великій Британії. Леггет каже, що дослідження європейських поховань на ліжках свідчать про переміщення невеликої групи молодих жінок-аристократок з гірської місцевості в континентальній Європі до регіону Кембриджа в третій чверті сьомого століття.
Золотий хрест із гранатами, який був на дівчині, вказує на її аристократичне чи королівське походження та християнську релігію. Жінка могла прибути до Англії як наречена – або приєднатися до чернечого ордену, наприклад, у сусідньому абатстві Елі.
Нагадаємо, 20 червня на Сонці стався великий спалах, який становить небезпеку для Землі.
Читайте також: