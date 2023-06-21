Вчені змогли реконструювати вигляд дівчини, яка померла понад 1300 років тому.

Вчені ще 2012 року знайшли скелет 16-річної дівчини, похований на дерев'яному ліжку в Трампінгтоні, графство Кембриджшир, Велика Британія. Проте зараз, за допомогою спеціальної технології реконструкції, вони змогли відтворити обличчя дівчини, яка померла понад 1300 років тому.

Про це пише WION.

Художник-криміналіст Г'ю Моррісон створив реконструкцію, використавши дані про розмір черепа молодої жінки та особливості європеоїдної раси.

"Її ліве око було трохи нижче, приблизно на пів сантиметра, ніж праве – це було б досить помітно за життя", - сказав він.

Вчені відтворили обличчя дівчини, яка померла 1300 років тому. Фото: University of Cambridge Archaeological unit.

Завдяки спеціальному аналізу кісток і зубів дівчини дослідники встановили, що вона народилася поблизу Альп, ймовірно, у південній Німеччині, і потрапила до Кембриджширу після того, як їй виповнилося сім років.

Вчені також встановили, що після переїзду дівчинка змінила своє харчування.

"Тепер ми знаємо, що в її раціоні зменшилась кількість білка, що свідчить про те, що на півдні Німеччини вона їла більше м'яса та молочних продуктів, ніж після прибуття до Трампінгтона", - сказала археологиня Сем Леггетт.

За попередніми аналізами також встановили, що дівчина перед смертю страждала від невідомої хвороби, проте точна причини її смерті поки не встановлена.

Скелет дівчини, яка померла 1300 років тому. Фото: University of Cambridge Archaeological unit.

Це поховання на дерев'яному ліжку є одним із лише 18 виявлених на цей момент у Великій Британії. Леггет каже, що дослідження європейських поховань на ліжках свідчать про переміщення невеликої групи молодих жінок-аристократок з гірської місцевості в континентальній Європі до регіону Кембриджа в третій чверті сьомого століття.

Золотий хрест із гранатами, який був на дівчині, вказує на її аристократичне чи королівське походження та християнську релігію. Жінка могла прибути до Англії як наречена – або приєднатися до чернечого ордену, наприклад, у сусідньому абатстві Елі.

Нагадаємо, 20 червня на Сонці стався великий спалах, який становить небезпеку для Землі.

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