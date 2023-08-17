Вчені відтворили обличчя найстарішого чоловіка, що жив 90 000 років тому: який він мав вигляд (фото)

Його череп виявили 1932 року в печері в Ізраїлі.

Вчені відтворили обличчя найстарішого Homo sapiens за допомогою судово-медичної реконструкції.

Про це пише dailystar.co.uk.

Схул 5 – череп віком 90 000 років, виявлений 1932 року в печері Схул на горі Кармель, Ізраїль. Цей череп дорослого чоловіка має відносно сучасні риси, зокрема вище чоло, але зберігає архаїчні риси, серед яких надбрівні дуги і обличчя, що злегка виступає.

Череп homo sapiens / Фото: Cicero Moraes via Pen News

І тепер, завдяки бразильському експерту з графіки Цицеро Мораєсу та його команді, які створили 3D-подібність Схула 5, можна побачити обличчя раннього з будь-коли виявлених сучасних людей.

Обличчя першого чоловіка / Фото: Cicero Moraes via Pen News

"Ми бачимо сильного чоловіка, який готовий боротися за виживання, — сказав він. — Основою для наближення став 3D-сканований череп. Стан його був дуже хорошим, тому що значна частина черепа була в наявності, а невелика частина була реконструйована фахівцями. У цій роботі використовувалась техніка анатомічної деформації. Грубо кажучи, томографія сучасної людини налаштована так, що череп сучасної людини перетворюється на викопний Схул 5. М'яка тканина - шкіра, м'язи, жир і т. д. - повторює деформацію і створює приблизне обличчя, яке було б обличчям скам'янілої людини".

Обличчя першого чоловіка / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Наука веде до об'єктивного відтворення, зображеного у чорно-білих тонах без жодного вираження. Але суб'єктивні елементи, такі як відтінок шкіри, колір очей та волосся, часто додаються.

Обличчя першого чоловіка / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Вважається, що чоловікові, нині відомому як Схул 5, на час смерті було від 30 до 40 років.

Спочатку вчені думали, що він належав до більш раннього людського виду через міцність його черепа, але тепер вважається, що він був ранньою людиною розумною.

Однак чи буде він найстарішою колись знайденою людиною розумною, залежить від того, як класифікують інших претендентів.

"Це дуже цікаве запитання, і ведуться величезні суперечки про те, хто був першою людиною або навіть про те, що таке архаїчна людина", - сказав Мораєс. "Що було очевидним у випадку зі Схулом 5, так це те, що це людина, але зі структурою, дещо відмінною від сучасних чоловіків. Для мене велика честь наблизити цю особу та надати деякі структурні дані процесу, порівнявши результати з іншими особами роду Homo. Я вважаю, що це принаймні додає ще одну частину в цю велику головоломку, яка є історією еволюції людини".

Цицерон опублікував своє дослідження у журналі 3D-комп'ютерної графіки OrtogOnLineMag.

Нагадаємо, раніше штучний інтелект відтворив обличчя першої європейської жінки-амазонки. Череп жінки був виявлений 1950 року і вважається найстарішою анатомічно сучасною людиною, колись генетично секвенованою.

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