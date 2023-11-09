Вчені відтворили обличчя неандертальця з волоссям та без – фото

Неандертальці вимерли близько 40 000 років тому.

Вчені створили нову реконструкцію обличчя неандертальця з волоссям та без.

Про це пише livescience.com.

1908 року група католицьких священиків виявила останки у комуні, відомій як Ла-Шапель-о-Сен, на півдні центральної Франції. Спершу вважалося, що це гомосапієнс.

Втім, науковці дійшли висновку, що вони насправді належать неандертальцю, які вимерли близько 40 тисяч років тому.

Тепер через 115 років було створено цифрову подобу чоловіка. Вважається, що на момент смерті йому було близько 40 років, а жив він у період між 47 000 та 56 000 роками тому.

Неандерталець / Фото: Cіcero Moraes

Судово-медичний експерт використав знімки черепа, отримані за допомогою комп'ютерної томографії (КТ), а потім імпортував виміри вздовж горизонтальної площини Франкфурта (лінії, що проходить від нижньої частини очниці до верхньої частини вушного отвору) на основі людського черепа, взятого з бази даних донорів. Це дало дослідникам необхідну основу визначення форми обличчя.

Потім художники використовували маркери товщини м'яких тканин живих людей-донорів, щоб у цифровому вигляді побудувати шкіру та м'язи. Потім вони покращили наближення, щоб зробити його більш реалістичним, додавши такі деталі, як колір шкіри та волосся. З дослідження незрозуміло, були ці кольори засновані на аналізі ДНК чи обгрунтованому припущенні.

Нагадаємо, компанія Маска шукає добровольця, щоб вбудувати в його мозок комп'ютер. Він хоче вбудувати у мозок людини комп'ютер, який зможе передавати сигнали на інші електронні носії.

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