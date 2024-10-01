Вчені відтворили обличчя єгипетського фараона, що заснував Долину царів: який він мав вигляд (фото)

Він помер 3500 років тому.
Експерти з графіки відтворили обличчя фараона, який заснував Долину царів і переписав історію Стародавнього Єгипту.
Про це повідомляє Daily Mail.
Аменхотеп I – другий правитель 18-ї династії Єгипту – як вважають, помер 3500 років тому у віці близько 35 років, після чого його ретельно зберегли за допомогою муміфікації.
Він був першим, кого поховали в Долині царів — місці упокою майже всіх фараонів 18-ї, 19-ї та 20-ї династій.
Після смерті йому поклонялися як богу, насамперед тому, що він запровадив Єгипет у нову епоху миру та процвітання під час свого правління.
Сісеро Мораєс, бразильський 3D-дизайнер, що спеціалізується на судово-медичній реконструкції облич, створив ці зображення різними методами.
Один із них містив розподіл маркерів товщини м'яких тканин по черепу фараона, керуючись даними комп'ютерної томографії (КТ) живих донорів. Інший метод – це метод, званий анатомічною деформацією, за якого цифрове відтворення голови донора коригувалося доти, доки череп не збігався з черепом фараона. Цей метод став можливим завдяки сканування КТ черепа Аменхотепа, зробленому 2021 року.
Ця робота була проведена палеорадіологом Сахаром Н. Салімом з Каїрського університету та єгиптологом Захі Хавассом, які не схвалюють цифрові відтворення та описують їх як "науково некоректні".
Попри це, їхня робота "фактично розпакувала" муміфіковані рештки Аменхотепа за допомогою КТ-сканування і розкрила деталі його зовнішності, структури скелета і деяких внутрішніх органів, що збереглися, зокрема серце і мозок.
Сканування не вказало причину смерті, але оцінило вік померлого приблизно 35 років.
Їхня робота також показала, що він отримав низку посмертних травм, "ймовірно, завданих грабіжниками гробниць або бальзамувальниками, які пізніше перевернули мумію", — сказав співавтор Мораєса, археолог Майкл Хабіхт з Університету Фліндерса в Австралії.
Воно також показало, що Аменхотеп був зростом близько 167 см, його зуби були в хорошому стані, і у нього було кучеряве волосся.
"Схрестивши дані з усіх проекцій, ми створили остаточне погруддя і доповнили структуру історичним костюмом", - сказав Мораєс.
Коли Мораєс показав обличчя фараона, він помітив, що він не відповідає богу, зображеному на статуях.
"Багато мумій, таких як Аменхотеп I, демонструють ретрогнатизм або перекус, і це, як правило, не відображається в статуях сумісним чином", - сказав він. "Загалом, статуї Аменхотепа I сумісні у сфері носа, але граціозні у сфері глабелли і більше виступають у сфері підборіддя".
Правління Аменхотепа I настало після вигнання його батьком Яхмосом I гіксосських загарбників і успішного возз'єднання Єгипту – і являло собою щось на зразок золотого віку для Стародавнього Єгипту.
"Нове царство" не лише процвітало та було безпечним, а й Аменхотеп I також керував релігійним будівництвом та успішними військовими кампаніями проти Лівії та північного Судану.
"За мирного правління Аменхотепа I почався підйом Єгипту і розквіт Нового царства", - сказав Хабіхт.
Ім'я Аменхотеп означало "Амон задоволений" — відсилання до давньоєгипетського бога повітря.
Цифрова реконструкція Мораєса і Хабіхта пропонує перший свого роду погляд на обличчя цього уславленого царя. Це стало можливо завдяки єгиптологам, які проклали шлях для цієї роботи.
"Цю роботу було зроблено не лише нами, а й усіма тими, хто серйозно вивчав та вивчає Стародавній Єгипет, завжди ділячись інформацією", — сказав Мораєс.
Нагадаємо, раніше вчені нарешті відтворили справжнє обличчя єгипетської мумії, що кричить у муках. Вона була знайдена 1935 року в Дейр-Ель-Бахарі і лише тепер її реконструювали.
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