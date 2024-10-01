Вчені відтворили обличчя єгипетського фараона, що заснував Долину царів: який він мав вигляд (фото)

Він помер 3500 років тому.

Експерти з графіки відтворили обличчя фараона, який заснував Долину царів і переписав історію Стародавнього Єгипту.

Про це повідомляє Daily Mail.

Аменхотеп I – другий правитель 18-ї династії Єгипту – як вважають, помер 3500 років тому у віці близько 35 років, після чого його ретельно зберегли за допомогою муміфікації.

Він був першим, кого поховали в Долині царів — місці упокою майже всіх фараонів 18-ї, 19-ї та 20-ї династій.

Після смерті йому поклонялися як богу, насамперед тому, що він запровадив Єгипет у нову епоху миру та процвітання під час свого правління.

Аменхотеп I / Фото: The British Museum

Сісеро Мораєс, бразильський 3D-дизайнер, що спеціалізується на судово-медичній реконструкції облич, створив ці зображення різними методами.

Один із них містив розподіл маркерів товщини м'яких тканин по черепу фараона, керуючись даними комп'ютерної томографії (КТ) живих донорів. Інший метод – це метод, званий анатомічною деформацією, за якого цифрове відтворення голови донора коригувалося доти, доки череп не збігався з черепом фараона. Цей метод став можливим завдяки сканування КТ черепа Аменхотепа, зробленому 2021 року.

Аменхотеп I / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Ця робота була проведена палеорадіологом Сахаром Н. Салімом з Каїрського університету та єгиптологом Захі Хавассом, які не схвалюють цифрові відтворення та описують їх як "науково некоректні".

Попри це, їхня робота "фактично розпакувала" муміфіковані рештки Аменхотепа за допомогою КТ-сканування і розкрила деталі його зовнішності, структури скелета і деяких внутрішніх органів, що збереглися, зокрема серце і мозок.

Сканування не вказало причину смерті, але оцінило вік померлого приблизно 35 років.

Аменхотеп I / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Їхня робота також показала, що він отримав низку посмертних травм, "ймовірно, завданих грабіжниками гробниць або бальзамувальниками, які пізніше перевернули мумію", — сказав співавтор Мораєса, археолог Майкл Хабіхт з Університету Фліндерса в Австралії.

Воно також показало, що Аменхотеп був зростом близько 167 см, його зуби були в хорошому стані, і у нього було кучеряве волосся.

"Схрестивши дані з усіх проекцій, ми створили остаточне погруддя і доповнили структуру історичним костюмом", - сказав Мораєс.

Коли Мораєс показав обличчя фараона, він помітив, що він не відповідає богу, зображеному на статуях.

"Багато мумій, таких як Аменхотеп I, демонструють ретрогнатизм або перекус, і це, як правило, не відображається в статуях сумісним чином", - сказав він. "Загалом, статуї Аменхотепа I сумісні у сфері носа, але граціозні у сфері глабелли і більше виступають у сфері підборіддя".

Правління Аменхотепа I настало після вигнання його батьком Яхмосом I гіксосських загарбників і успішного возз'єднання Єгипту – і являло собою щось на зразок золотого віку для Стародавнього Єгипту.

"Нове царство" не лише процвітало та було безпечним, а й Аменхотеп I також керував релігійним будівництвом та успішними військовими кампаніями проти Лівії та північного Судану.

"За мирного правління Аменхотепа I почався підйом Єгипту і розквіт Нового царства", - сказав Хабіхт.

Ім'я Аменхотеп означало "Амон задоволений" — відсилання до давньоєгипетського бога повітря.

Цифрова реконструкція Мораєса і Хабіхта пропонує перший свого роду погляд на обличчя цього уславленого царя. Це стало можливо завдяки єгиптологам, які проклали шлях для цієї роботи.

"Цю роботу було зроблено не лише нами, а й усіма тими, хто серйозно вивчав та вивчає Стародавній Єгипет, завжди ділячись інформацією", — сказав Мораєс.

Нагадаємо, раніше вчені нарешті відтворили справжнє обличчя єгипетської мумії, що кричить у муках. Вона була знайдена 1935 року в Дейр-Ель-Бахарі і лише тепер її реконструювали.

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