Вчені відтворили вигляд вагітної єгипетської мумії, яка померла 2 тисячі років тому (відео)

Команда польських дослідників проаналізувала забальзамовану жінку, яку умовно назвали "Таємнича леді". Передбачається, що вона померла 2000 років тому на 28-му тижні вагітності.

Про це пише Daily Mail.

Учені ретельно використовували її останки та череп для реконструкції. Тепер можна побачити, як виглядало її обличчя у І столітті до нашої ери.

Мумію знайшли на початку 1800-х років. Вчені з’ясували, що ця жінка жила за часів правління Клеопатри. Тоді місто Фіви було дуже жвавим. 1826 року мумію вивезли до Варшави. З її тілом було чимало амулетів для подорожі в потойбічний світ.

Нещодавно вчені провели реконструкцію обличчя цієї мумії. Італійська судова антропологиня та учасниця Варшавського проєкту мумій Шанталь Мілань зазначила, що кістки та череп дають багато інформації про обличчя людини.

"Хоча це не можна вважати точним портретом, череп, як і багато анатомічних частин, унікальний і демонструє набір форм і пропорцій, які з'являться на остаточному обличчі", — додала вона.

Нагадаємо, під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

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