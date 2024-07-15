Вчені відтворили загадкове обличчя мумії "позолоченої леді" через 1500 років після її смерті – фото

Ще одна постать "воскресла з мертвих" у цифровому форматі.

Вчені відтворили обличчя загадкової мумії жінки, яка жила 1500 років тому.

Про це пише New York Post.

Автори припустили, що мумія, відома як "позолочена леді" через її золотий головний убір, належала жінці, яка жила в окупованому римлянами Єгипті та померла у віці 40 років, можливо, від туберкульозу.

"Це ніжна, молода особа", - розповів Pen News головний автор дослідження та бразильський графічний дизайнер Сісеро Мораєс про відтворення, яке він провів у співпраці з міжнародною командою вчених.

Обличчя фігури гладке, з коротким кучерявим волоссям, мало чим відрізняється від сучасного профілю в соціальних мережах. Вона також мала неправильний прикус і грудочки смоли, які, ймовірно, були вставлені під час муміфікації для поліпшення запаху.

Реконструкція обличчя "позолоченої леді" / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Щоб зберегти рештки, автори так і не розгорнули труп, який зараз зберігається у Філдовому музеї Чикаго, згідно з повідомленням Американського музею природної історії.

Однак 2011 року вони вперше зробили комп'ютерну томографію її трупа, що дозволило їм скласти карту її тіла, на кшталт корпусної картографії. Потім команда використовувала ту ж техніку, щоб розкрити обличчя.

"Спочатку ми реконструювали череп на основі комп'ютерної томографії, а пізніше скоригували положення щелепи", - поділився Мораєс. "Череп дозволяє нам проєктувати такі структури, як ніс, вуха, положення очей, межі губ та інші, використовуючи дані, отримані під час томографії живих людей".

Крім того, команда використала вимірювання, які роблять за допомогою ультразвуку, зокрема і на живих людях, щоб з'ясувати товщину м'яких тканин у різних ділянках черепа.

Оскільки позолочена жінка походила з Єгипту, окупованого римлянами, команда визначила її шкірне охоплення, використовуючи відповідні дані сучасних європейських жінок віком від 40 до 49 років.

Реконструкція обличчя "позолоченої леді" / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Потім вони скоригували обличчя та череп "віртуального донора" так, щоб вони відповідали параметрам позолоченої дами, гарантуючи їхню структурну сумісність.

Вчені завершили відтворення обличчя, зіставивши всі дані та спроєктувавши їх на її віртуальне обличчя. Оскільки колір її шкіри незрозумілий, вчені розробили як кольорову версію, так і версію у відтінках сірого, щоб не робити припущень про тон шкіри.

Реконструкція обличчя "позолоченої леді" / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Цікаво, що їм не довелося прикладати великих зусиль, щоб відтворити інші, здавалося б, риси, що швидко псуються під час цього цифрового розтину. Кучеряве волосся жінки залишилося на диво цілим, знову ж таки завдяки методам консервації.

"Вона чимось нагадує мені мою свекруху!" – пожартував Мораєс. "Під час процесу я показав це деяким членам сім'ї, і вони погодилися".

Хоча вченим ще належить дати ім'я цифровому обличчю, її метод поховання передбачає, що вона була "людиною середнього класу", за словами співавтора Ціцерона Хабіхта з Університету Фліндерса в Австралії.

Найголовніше, цей випадок показує, як вчені можуть використовувати комп'ютерну томографію, щоб отримати уявлення про зовнішність, вік та іншу важливу інформацію мумії, не оскверняючи при цьому померлого.

"Подібні сканування неінвазивні, їх можна повторювати, і їх можна проводити, не завдаючи шкоди історії, яку ми намагаємося зрозуміти", - сказав Девід Томас, куратор відділу антропології Американського музею природної історії, який не брав участі в дослідженні.

Нагадаємо, вчені вперше реконструювали обличчя Данте Аліг'єрі. Італійський поет, якого зображають із довгим носом і гострим підборіддям, насправді мав інший вигляд.

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