Обличчя чоловіка, похованого у другому столітті / © Live Science

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Дослідники віртуально реконструювали обличчя чоловіка, якому відрубали голову після смерті майже 2000 років тому, а потім поховали поблизу римського військового форту в Шотландії.

Про це пише Live Science.

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Вчені не знають, чому чоловіка обезголовили. Водночас підказки можуть дати інші поховання, виявлені за сотні кілометрів від форту. Хімічний аналіз останків показав, що ця людина виросла в південній частині Британії.

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Як заявив археолог Джон Х. Рід з організації Trimontium Trust, обезголовлення тіл могло бути своєрідним похоронним обрядом, що практикувався серед деяких мешканців південної Британії: у тому ж регіоні були виявлені й інші обезголовлені останки, що відносяться приблизно до того ж періоду.

Чоловік помер між 142 і 165 роками нашої ери, на момент смерті йому було близько 50 років. Вчені виявили його останки поруч із римським фортом в Інвереску — на східному узбережжі Шотландії, на південний схід від того місця, де сьогодні розташований Единбург.

Аналіз скелета показав, що чоловік вів активний спосіб життя. У нього був зламаний ніс, який згодом зрісся, а на правому лікті виявилися значні кісткові розростання — можливо, внаслідок артриту. За словами Ріда, ці розростання могли бути реакцією організму на фізичну травму.

У ґрунті Шотландії рідко зберігаються людські скелети, що робить знахідку поховання римської епохи незвичною. Хоча чоловікові після смерті відрубали голову, інші аспекти його могили свідчать про те, що його поховали з гідністю.

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Нагадаємо, палеонтологи зробили сенсаційне відкриття, дослідивши велетенські скам’янілі рештки дивного організму, який домінував на суші приблизно 400 млн років тому. Виявилося, що цей загадковий гігант руйнує всі сучасні уявлення про біологію, адже він не має аналогів серед нинішніх живих істот.

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