Вчені виростили вимерле дерево з насіння віком 1000 років: його цілющі властивості згадані у Біблії

Загадкове дерево містить речовини, які мають протизапальні та протиракові властивості, а також виводять токсини і сприяють омолодженню.

Стародавня насінина, яку знайшли в печері посеред Юдейської пустелі, на диво проросла і за 14 років перетворилася у 3-метрове дерево. Вчені вважають, що це вимерлий вид дерева, про цілющій бальзам зі смоли якого є кілька згадок у Біблії.

Про це пише Communications Biology.

Загадкову насінину знайшли ще у 80-х роках минулого століття і дали їй умовну назву Sheba. За 20 років досліджень вчені з'ясували, що цей зародок життя з'явився на світ між 993 і 1202 роками нашої ери і може бути плодом популяції дерев, яка існувала в Південному Леванті, але давно зникла або була винищена.

Попри поважний вік крихітки, вчені вирішили спробувати виростити її і висадили у 2010 році. Тепер, коли загадкова рослина стала дорослим деревом, дослідники одуть детально вивчити його властивості та хімічний склад.

Згідно з гіпотезою вчених, це дерево може бути джерелом біблійного цілющого екстракту "tsori", що згадується у біблейських книгах Буття, Єремії та Єзекіїля.

"Ідентичність біблійного tsori, що можна перекласти як "бальзам", довгий час була відкритою для дискусій", – зазначили дослідники.

Вони вже визначили, що Sheba належить до роду Комміфора (Commiphora) сімейства миррових і ладанних (Burseraceae), але поки що незрозуміло, що це за вид. Встановити це буде можливо після того, як дерево зацвіте.

Хімічний аналіз загадкового дерева показав, що рослина має унікальні цілющі властивості. У його листях і смолі виявили біологічно активні сполуки з протизапальними та протираковими властивостями. Його стебла та листя містять містять сквален — маслянисту речовину з антиоксидантними властивостями, яка також сприяє омолодженню шкіри.

Нагадаємо, нове наукове дослідження встановило дивний зв'язок, який на перший погляд не очевидний: зникнення динозаврів призвело до появи виноградних лоз, а отже, і уможливило створення вина. Дослідження ґрунтується на нещодавно знайденій скам'янілій виноградній кісточці, вік якої за оцінками вчених становить не менше 60 мільйонів років.

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