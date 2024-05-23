Вчені виявили дивний зв’язок між таємницею Сонця та чорними дірами

Вчені під час дослідження розкрили таємниці магнітного поля Сонця.

Про результати дослідження пише space.com.

Магнітне поле Сонця відповідає за створення темних плям, які називаються сонячними плямами. Однак від того часу, як астрономи почали досліджувати магнітні поля Сонця, точка, з якої вони походять, залишається невизначеною. Тепер міжнародна команда дослідників наблизилася до розгадки цієї 400-річної таємниці, яка бентежила навіть Галілео Галілея.

Вчені з'ясували, що сонячні плями та спалахи, швидше за все, є продуктом неглибокого магнітного поля, а не поля, яке зароджується глибше в Сонці, як раніше вважалося.

Висновки команди можуть допомогти вченим краще передбачити сонячні спалахи та геомагнітні бурі, які становлять небезпеку для супутників Землі, систем зв’язку та енергетичної інфраструктури, а також забезпечують дивний зв’язок між зовнішніми шарами Сонця та живленням чорних дір.

Використовуючи суперкомп’ютер NASA, команда дослідників виконала низку складних розрахунків, які показали, що магнітне поле Сонця генерується приблизно на 40 000 миль (64 тисяч кілометрів) під його поверхнею, фотосферою. Це може здатися неймовірно глибоко, але радіус Сонця становить приблизно 433 000 миль (697 000 км), тобто магнітні поля генеруються у зовнішніх 10% перегрітої плазми Сонця.

Сонячні плями — це прохолодні та темні плями на поверхні Сонця, які, на думку вчених, утворюються, коли силові лінії магнітного поля сплутуються. Астрономи з'ясували, що кількість сонячних плям збільшується протягом періоду сонячного максимуму 11-річного сонячного циклу. Спостереження показали, що сонячні плями, як правило, перебувають ближче до екватора Сонця, а не на полюсах нашої зірки.

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