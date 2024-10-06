Вчені виявили дивну гробницю дочки чиновника Стародавнього Єгипту

Археологам вдалося виявити гробницю доньки правителя провінції Асьют, яка жила в період Середнього царства в Стародавньому Єгипті. Вона була похована в труні, яка перебувала всередині іншої труни.

Про це пише Heritage Daily.

Згідно з повідомленням Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, в похованні було виявлено останки дочки правителя провінції Асьют на ім'я Еді. Це була одна з найбагатших провінцій періоду Середнього царства. Еді жила за часів правління фараона Сенусерта I, який правив Стародавнім Єгиптом від 1961 до 1917 року до н.е.

Частини скелета Еді добре збереглися. Аналіз останків показав, що жінка померла у віці до 40 років і мала вроджений дефект на одній нозі. Еді була похована у двох трунах. Одна перебувала всередині іншої. Більша труна має довжину 2,6 метра, а менша — 2,3 метра.

Нагадаємо, дослідники відтворили обличчя найвідомішої мумії Перу. Мумія, відома як "Хуаніта" або "Крижана діва інків", належить дівчині, яку принесли в жертву під час ритуалу понад 5000 років тому.

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