Вчені виявили генетичну причину, чому жінки живуть довше, ніж чоловіки

Команда вчених зі США виявила причину, чому жінки живуть довше чоловіків, і це може бути пов'язано з одним специфічним геном, який оживляє жіночий мозок.

Про це пише Unilad.

Цей ген – те, з чим ми всі народжуємося, Х-хромосома – звісно, чоловіки народжуються з Х та Y-хромосомами, тоді як жінки мають дві Х-хромосоми.

Хоча у чоловіків використовуються обидві хромосоми X і Y, довгий час вважалося, що в жіночому організмі використовується лише одна Х-хромосома, а інша, як прийнято вважати, є вакантною.

Однак дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) вважають, що вони спростували цю теорію.

Ця "вакантна" хромосома осідає в кутку клітини, відомому як "тільце Барра", де вона не може експресувати багато генів, але після тестів на лабораторних мишах вона може бути не такою надлишковою, як вважалося раніше.

Дослідники виявили, що у старих самиць мишей (близько 65 років у людському віці) ця "мовчазна" Х-хромосома починає прокидатися і експресувати певні гени, які допомагають мозку залишатися сильним і краще функціонувати.

"За типового старіння жінки мають мозок, який має молодший вигляд, з меншим когнітивним дефіцитом порівняно з чоловіками", - говорить старша авторка статті, докторка Дена Дубал, професорка неврології та завідувачка кафедри старіння та нейродегенеративних захворювань в UCSF. "Ці результати показують, що "мовчазний Х" у жінок фактично прокидається наприкінці життя, що, ймовірно, допомагає сповільнити когнітивний спад".

Група вчених виявила, що близько 20 генів на "мовчазній Х", які пов'язані з розвитком мозку і пам'яттю, стали активними в мозку цих старих мишей.

"Старіння розбудило Х-хромосому, що спала", - додає Дубал.

Один із генів, який називається PLP1, допомагає виробляти мієлін, який є своєрідною ізоляцією для клітин мозку, що покращує їхню комунікацію.

Коли вони перевірили вплив PLP1 на самцях і самицях мишей, його збільшення покращило пам'ять і здібності до навчання в обох видів.

Дослідники вважають, що саме тому мозок жінок має менше ознак старіння, ніж мозок чоловіків, оскільки другий Х може забезпечити додатковий рівень захисту.

"Ми одразу ж подумали, що це може пояснити, чому мозок жінок залишається стійким до типового старіння, тому що чоловіки не мають цього додаткового Х", - сказала Маргарет Гадек, перша авторка статті та аспірантка UCSF.

Дубал додала: "Пізнання є однією з наших найбільших біомедичних проблем, але в мозку, що старіє, все змінюється, і Х-хромосома, очевидно, може навчити нас тому, що можливо. Чи існують втручання, які можуть посилити такі гени, як PLP1 з Х-хромосоми, щоб сповільнити погіршення – як для жінок, так і для чоловіків - з віком?".

Нагадаємо, вчені виявили ген ожиріння, який змушує людей і собак набирати зайві кілограми. Результати дослідження можуть підтвердити, що люди генетично запрограмовані на те, щоб легше набирати вагу.

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