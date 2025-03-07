Вчені виявили ген ожиріння, який змушує людей і собак набирати зайві кілограми

Результати дослідження можуть підтвердити, що люди генетично запрограмовані на те, щоб легше набирати вагу.

Вчені відкрили ген ожиріння, який змушує людей і собак набирати зайві кілограми.

Про це пише Daily Star.

Дослідники, які вивчали лабрадорів-ретриверів, виявили декілька генів, пов'язаних з ожирінням собак. А команда Кембриджського університету показала, що ці гени також пов'язані з ожирінням у людей.

Ген собаки, який виявився найбільш тісно пов'язаним з ожирінням у лабрадорів, називається DENND1B. Люди також є носіями гена DENND1B, і команда з Кембриджу виявила, що він також пов'язаний з ожирінням у людей. Перша авторка спільного дослідження Еліс Макклеллан із Кембриджського факультету фізіології, розвитку та неврології, каже: "Ці гени не є одразу очевидними мішенями для препаратів для схуднення, оскільки вони контролюють інші ключові біологічні процеси в організмі, в які не слід втручатися. Але результати підкреслюють важливість фундаментальних шляхів мозку в контролі апетиту і маси тіла".

Інша авторка дослідження Наталі Волліс додала: "Ми виявили, що собаки з високим генетичним ризиком ожиріння більше цікавляться їжею. Ми виміряли, наскільки сильно собаки приставали до своїх господарів із проханням про їжу і чи були вони вередливими їдцями. Собаки з високим генетичним ризиком ожиріння демонстрували ознаки підвищеного апетиту, як і люди з високим генетичним ризиком ожиріння".

Дослідження, опубліковане в журналі Science, показало, що власники, які контролювали раціон харчування та фізичні навантаження своїх собак, змогли запобігти ожирінню навіть у людей з високим генетичним ризиком.

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Дослідники додали, що люди з високим генетичним ризиком розвитку ожиріння не обов'язково страждатимуть ожирінням, якщо дотримуватимуться суворої дієти і режиму фізичних навантажень – але вони більш схильні до набору ваги.

Собаки з генетичним варіантом, найбільш пов'язаним з ожирінням, DENND1B, мали приблизно на 8% більше жиру в організмі, ніж ті, хто його не мав.

Дослідники пояснили, що собаки є "хорошою моделлю" для вивчення людського ожиріння, оскільки вони розвивають ожиріння під впливом подібних факторів навколишнього середовища, як і люди.

Керівниця дослідження, докторка Елеонора Раффан додала: "Ця робота показує, наскільки генетично собаки схожі на людей. Вивчення собак дало нам підстави зосередитися на цьому конкретному гені, що призвело до значного прогресу в розумінні того, як наш власний мозок контролює нашу харчову поведінку та використання енергії".

Нагадаємо, хірург схуд на 25 кг за 42 дні та розсекретив, як йому це вдалося. Медик виграв декілька нагород у конкурсі.

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