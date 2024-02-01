Вчені виявили гробницю, в якій похована сім'я Олександра Македонського

Вчені ідентифікували осіб, похованих у трьох стародавніх гробницях, пов'язаних з родиною Олександра Македонського. Розташовані у Великому кургані Вергіна на півночі Греції, ці могили містять останки батька, мачухи, зведених братів і сестер та сина Олександра, а також обладунки та особисті речі самого Олександра.

Результати дослідження були опубліковані в Journal of Archaeological Science.

Розкопані 1977 року, ці поховання, які наразі є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, були предметом наукових суперечок. Однак, попри те, що ніколи не існувало сумнівів у тому, що поховані кістки належали близьким родичам Македонського, вчені майже пів століття сперечалися про те, хто саме лежить у кожній могилі.

Щоб з'ясувати, хто є хто, автори дослідження поєднали остеологічний аналіз, макрофотографії, рентгенівські знімки та анатомічні розтини стародавніх останків з історичними джерелами з античного минулого.

За їхніми висновками, гробниця I містить кістки чоловіка з пораненим коліном, а також жінку та дитину, якій на момент смерті було лише кілька днів або тижнів.

Вчені дійшли висновку, що чоловіча фігура була царем Македонії Філіпом II, батьком Олександра Македонського, який, як відомо, кульгав. Надзвичайно малий вік немовляти також ідеально узгоджується з історією вбивства Філіпа 336 року до нашої ери.

Гробниця II містить останки чоловіка та жінки. Автори дослідження дійшли висновку, що чоловік був королем Архідеєм, зведеним братом Олександра, а жінка – його дружиною Адеєю Еврідікою.

Гробниця III містить останки юнака, який, як вважають, був Олександром IV, сином Олександра Великого.

Ці висновки остаточно спростовують традиційні припущення про те, що гробниця II належить Філіппу II.

Нагадаємо, у Греції виявили гробницю, в якій, можливо, поховали коханця Олександра Македонського - Гефестиона.

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