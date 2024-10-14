Вчені виявили комаху розміром з авто, яка блукала Землею 340 000 000 років тому – фото

Вчені виявили мегабагатоніжку розміром з автомобіль, яка ходила Землею близько 340 мільйонів років тому.

Про це повідомляє Metro.

Після століть таємничості, завдяки двом добре збереженим скам'янілостям, було відкрито обличчя артроплеври. Вважається, що членистоногий жив у лісах поблизу екватора між 346 і 290 мільйонами років тому в кінці палеозойської ери.

Артоплеври могли виростати до величезних 2,5 м завдовжки і важити понад 45 кг, і їхнє існування спантеличувало палеонтологів протягом десятиліть.

Істота мала схожі характеристики з багатоніжкою, але оскільки експерти ніколи раніше не бачили її голову, вони не могли з'ясувати її спорідненість із сучасними членистоногими.

Але тепер голова була розкопана, її круглу структуру прикрашають два коротких вусики у формі дзвоника. Згідно з новими дослідженнями, у нього також є два випнуті ока, як у крабів, і маленький рот для збирання листя та кори.

Артроплевра / Фото: Claude Bernard Lyon

Як і інші членистоногі, він, ймовірно, жив на рослинності і скидав свій екзоскелет через отвір на голові.

Скам'янілі екзоскелети залишили підказки про розмір голови істоти, але не вказують на будову її обличчя. Але тепер, коли знайдено більше молодих скам'янілостей, експерти нарешті змогли вивчити голову і дізнатися більше про цю істоту.

Співавтор дослідження Мікаель Лерітьє пояснив: "Ми виявили, що у нього було тіло багатоніжки, але голова стоноги".

Дослідники використовували передові методи комп'ютерної томографії для моделювання голови, одночасно вивчаючи скам'янілості.

Артроплевра / Фото: Getty Images

Скам'янілості були знайдені у 1980-х роках на французькому вугільному родовищі і все ще були заглиблені в породу.

Сканування дозволило команді дослідити приховані деталі, не завдаючи жодної шкоди стародавнім скам'янілостям.

Палеобіолог Джеймс Ламсделл, який не брав участі в дослідженні, сказав: "Ми дуже давно хотіли побачити, який вигляд мала голова цієї тварини. Коли ви сколюєте скелю, ви не знаєте, яка частина делікатної скам'янілості могла бути втрачена або пошкоджена".

Нагадаємо, що відомо про єдиний вид комах, який розвивається в сирій нафті. Нафтову муху виявили ще 1899 року.

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