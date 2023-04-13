Вчені виявили космічний об'єкт, який порушує закони фізики

Вчені з NASA представили нове дослідження, в якому вони описали вивчення ультраяскравого рентгенівського джерела, яке випускає у 10 млн разів більше випромінювання, ніж Сонце. Таким чином, цей дивний об'єкт у космосі порушує закони фізики.

Про це пише Live Science.

Вчені вважають, що справжніми порушниками законів фізики є такі космічні об'єкти, як ультраяскраві рентгенівські джерела, які випромінюють надто багато світла в рентгенівському діапазоні. Вважається, що потужність їхнього випромінювання в 10 млн разів більша, ніж виділяє Сонце. Така кількість енергії порушує відомий закон фізики, який називається межа Еддінгтона. Ця межа визначає, наскільки яскравим може бути космічний об'єкт певного розміру. Якщо потужність випромінювання такого об'єкта вище цієї межі, цей об'єкт повинен розірватися на частини. Але спостереження показували, що ультраяскраві рентгенівські джерела постійно в 100-500 разів перевищують цю межу і як таке може бути незрозуміло.

Вчені з NASA, за допомогою космічного телескопа NuSTAR виявили ультраяскраве рентгенівське джерело, його назвали M82 X-2, яке випускає надто багато випромінювання. Раніше астрономи вважали, що дуже висока яскравість таких об'єктів може бути лише оптичною ілюзією, але нове спостереження вчених із NASA показало, що насправді це ультраяскраве рентгенівське джерело якимось чином порушує межу Еддінгтона.

Вчені вважають, що у цій нейтронній зірці відбуваються якісь процеси, які сприяють порушенню межі Еддінгтона. Тобто з якихось причин ця зірка досі не розлетілася на шматки, випускаючи величезну кількість випромінювання. Поки що вчені дійшли висновку, що швидше за все нейтронна зірка має сильне магнітне поле, яке змінює форму її атомів і це дозволяє зірці залишатися цілою, навіть у той час, коли вона випускає все більше і більше випромінювання.

Раніше вченим вперше вдалося виявити гіпотетичну "дивну зірку". Вона належить до класу кваркових зірок і їх поки що ніколи не знаходили.

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