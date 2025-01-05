Вчені виявили місце знаменитої битви Олександра Македонського з персами

Вчені заявили про те, що їм вдалося виявити місце знаменитої битви при річці Гранік, в якій Олександр Македонський боровся проти Перської імперії.

Про це повідомляє Live Science.

Місце битви перебуває приблизно за 10 кілометрів від міста Біга на північному заході Туреччини.

334 року до н. е. війська Олександра розгромили персів на полі битви, що дозволило їм закріпитися на перській території та просунутися глибше на Близький Схід.

"Битва при річці Гранік була не лише одним із найважливіших поворотних моментів у житті Олександра, який пізніше приніс йому звання Великий, а й поворотним моментом у світовій історії", — заявив керівник групи Рейхан Кьорпе, професор археології в Університеті Чанаккале Онсекіз Март.

Варто зазначити, що місце, вказане археологами, не можна назвати новим відкриттям. Ще у ХІХ столітті археолог Генріх Кіперт вважав, що це може бути місцем битви. Але тепер Кьорпе та його колеги виявили нові докази, що підтверджують це припущення.

Команда ідентифікувала останки стародавнього міста Гермаїон, яке, згідно з давніми записами, було місцем останнього табору Олександра перед битвою. Після цього вчені здійснили геоморфологічні тести, щоб реконструювати, як виглядав довколишній ландшафт під час битви. Вони виявили, що шлях річки Гранік мало змінився від часів Олександра. Вони також виявили, що деякі райони були болотистими за часів Олександра і, отже, не відповідають опису поля битви, що дозволило команді виключити ці місця.

Нагадаємо, у Греції виявили гробницю, в якій, можливо, поховали коханця Олександра Македонського - Гефестиона.

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