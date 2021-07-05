Вчені виявили молекули, які показують захищеність від COVID-19 після вакцинації

Науковцям вдалося знайти параметр, надійно пов'язаний зі ступенем захисту організму після щеплення від коронавірусу.

Дослідники, що розробляють вакцину AstraZeneca, виявили біомаркери, які можуть допомогти передбачити рівень захисту імунної системи після вакцинації.

Як пише видання Nature, дослідження AstraZeneca підтверджує зв'язок між вищими рівнями нейтралізуючих антитіл і імунним захистом.

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У своєму аналізі автори порівнювали імунні реакції в 171 випадку зараження після щеплень з реакціями більш ніж 1404 людей, які отримали вакцину і не захворіли. Автори створили модель для оцінки рівнів антитіл, які відповідали різним рівням захисту від COVID-19. Існуючі препарати, згідно роботі, мають ефективність від 50% до 90%. Можна очікувати, що інші вакцини, які викликають аналогічне вироблення антитіл, будуть генерувати аналогічні рівні захисту від інфекцій.

Дослідники давно прагнули виявити такий параметр, який є надійним показником захисту від патогена. Тепер вченим вдалося зробити це для COVID-19, і вони впевнені, що це відкриття може прискорити ліцензування нових вакцин.

Такий метод визначення ефективності застосовують до щеплень, наприклад, від грипу. Але досі не було надійних доказів наявності будь-яких маркерів ефективності для вакцин від COVID-19. Науковцям знадобилося на це більше часу, ніж очікувалося, через високу ефективність препаратів від коронавірусной інфекції. Це обумовлено тим, що для більш точного аналізу потрібна значна кількість випадків зараження людей вірусом вже після вакцинації. Порівняння цих пацієнтів з щепленими, але не хворими людьми, дозволяє робити висновки про маркери ефективності.

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