Вчені виявили мурах, які виробляють життєво важливі антибіотики та лікують інфіковані рани

Вже давно відомо, що хімічні речовини, що виробляються деякими мурахами, мають антибіотичні властивості. Проте нещодавно було помічено, що один вид мурах дійсно використовує ці хімічні речовини для лікування інфікованих бойових ран інших представників свого виду.

Дослідження було нещодавно опубліковано у журналі Nature Communications, передає New Atlas.

Йдеться про вид Матабеле (Megaponera analis), що зустрічається у різних регіонах Африки на південь від пустелі Сахара.

Ці істоти харчуються виключно термітами, а це означає, що групам мурах періодично доводиться набігати на прилеглі колонії термітів. Однак терміти-солдати в цих колоніях безумовно не беззахисні, оскільки вони завдають серйозних ран багатьом загарбникам. Якщо ці рани заразяться, поранені мурахи можуть померти.

Мурахи Матабеле / Фото: Erik Frank / Universität Würzburg

Міжнародна група дослідників виявила, що коли такі рани дійсно інфікуються, вуглеводневий профіль кутикули мурахи (його твердого екзоскелета) змінюється таким чином, що його можуть виявити інші мурахи в його колонії. У відповідь ці мурахи витягають секрет антибіотика з однієї зі своїх метаплевральних залоз (розташованих з боків грудної клітки) і наносять його на рану за допомогою нижньої щелепи.

Мураха Матабеле / Фото: Fumika Azuma / Okinawa Institute of Science and Technolog

У ході лабораторних випробувань було виявлено, що застосування рідкого антибіотика знижує смертність інфікованих мурах приблизно на 90%.

Також зазначається, що один тип бактерій, які зазвичай відповідають за інфекції, а саме Pseudomonas aeruginosa, також часто є винуватцем стійких до антибіотиків інфекцій у людей. Таким чином, вчені намагаються ідентифікувати всі конкретні антибіотики, які виробляють мурахи, для можливого використання на людях.

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"За винятком людей, я не знаю жодної іншої живої істоти, яка могла б проводити такі складні методи лікування ран", — сказав доктор Ерік Франк з німецького Університету Юліуса-Максиміліана у Вюрцбурзі, який керував дослідженням разом із професором Лораном Келлером із Вюрцбурга, Швейцарський університет Лозанни.

Нагадаємо, вчені вперше зняли, як дельфіни позіхають у воді. Зазвичай вони, як і люди, позіхають вранці.

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