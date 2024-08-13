Вчені виявили на Марсі океани води: де планета ховає свої скарби і чи можна їх використати

На Марсі досить рідкої води, щоб всю поверхню покрив океан глибиною щонайменше 1000 метрів.

Понад 3 мільярди років тому на запорошеній червоній планеті були океани та річки. Потім вода зникла, залишивши лише полярні шапки льоду. Новий аналіз надр Марса показує, що більшість рідкої води все ще існує в його надрах на глибині 10-20 кілометрів.

Про це повідомили в університеті Берклі.

Щоб отримати докази існування підземних океанів на Марсі, вчені використовували ті самі способи й розрахунки, які застосовуються Землі для пошуку підземних водоносних горизонтів і нафтових родовищ.

Використавши сейсмічну активність для дослідження надр Марса, геофізики виявили докази наявності великого підземного резервуара рідкої води — достатнього, щоб покрити всю поверхню планети океаном глибиною від 1 до 2 кілометрів.

Однак ці ґрунтові води навряд чи вдасться використати майбутнім колоністам червоної планети. Вони заповнюють пори скельної породи на глибині від 11,5 до 20 км під поверхнею Марса. Навіть на Землі буріння на таку глибину було б дуже складним завданням.

Однак це відкриття вказує на ще одне перспективне місце для пошуку життя на Марсі та допомагає відповісти на питання про геологічну історію планети. Тепер перед вченими стоїть завдання знайти спосіб, як отримати доступ до величезних запасів марсіанської води.

Нагадаємо, вчені знайшли перший "переконливий доказ" життя на Марсі. Дивна плямиста скеля зберегла сліди життєдіяльності мікроорганізмів.

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