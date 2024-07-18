Вчені виявили на Венері ознаки життя: хто там може існувати

Це відкриття може стати революційним, адже є ймовірним доказом існування життя на сусідній планеті.

Дослідники виявили в атмосфері планети два гази — фосфін і аміак. Ці гази вказують на потенційне існування інопланетного життя. Позаземне життя може ховатися в хмарах другої планети від Сонця.

Про це пише The Guardian.

Група вчених з Імперського коледжу Лондона знайшла докази існування в атмосфері Венери газу фосфін, але подібне відкриття робили вже раніше і воно не знайшло підтверджень. Але автори нового дослідження наполягають на тому, що фосфін на Венері все ж є.

На Землі газоподібний фосфін виробляють мікроби, які живуть у середовищі з низьким рівнем кисню. Тому фосфін вважається ознакою існування життя. Науковці кажуть, що наразі достеменно невідомо, як саме виробляється фосфін на планеті. Тобто його може створювати потенційне позаземне життя або ж невідомі хімічні процеси.

Інша група вчених з Кардіффського університету заявила про те, що в атмосфері Венери було виявлено аміак. Цей газ на Землі здебільшого створюють живі організми і його наявність на Венері поки що не можна пояснити відомими атмосферними або геологічними процесами.

Венера – найближча до Землі планета нашої Сонячної системи. Її атмосфера токсична, а температура на її поверхні досягає 471 градусів за Цельсієм. Космічні зонди, які приземлялися на планеті, функціонували лічені хвилини до виходу з ладу.

Раніше стало відомо, що вчені виявили іншопланетне життя у Сонячній системі.

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