Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вчені виявили неочікувану причину виникнення хронічної втоми

Вчені виявили неочікувану причину виникнення хронічної втоми

Хронічна втома потребує лікування / Фото: pixabay.com

Синдром хронічної втоми відрізняється від простої втоми.

Вчені виявили білок, який може бути причиною міалгічного енцефаломієліту, або синдрому хронічної втоми (СХВ). Спеціалісти довгий час не могли з’ясувати джерело виникнення захворювання, а без нього неможливо створити ефективне лікування.

Про це пише Science. 

Дослідження провели на 38-річній жінці, яка страждала на постійну втому, але ще не мала підтвердженого діагнозу СХВ. Команда обстежила зразки тканин її м’язів, шукаючи аномалії. Так у клітинах виявили високий рівень білка під назвою WASF3.

Цей протеїн може впливати на роботу мітохондрій — енергетичних центрів, що живлять клітини. WASF3 спричиняє їхню дисфункцію, порушуючи постачання енергії. Саме тому люди, які страждають на СХВ — їхнім м’язам та клітинам не вистачає живлення.

СХВ: що це за синдром

Міалгічний енцефаломієліт/синдром хронічної втоми — захворювання, що викликає сильну втому, яка триває щонайменше шість місяців. Симптоми посилюються під час фізичної або розумової активності і відпочинок не допомагає їх подолати.

Ознаки СХВ:

  • сильне виснаження після фізичних або розумових вправ
  • проблеми з пам’яттю або мисленням
  • запаморочення при вставанні
  • біль у м’язах або суглобах
  • сон, що не приносить розслаблення
  • головний біль
  • біль у горлі
  • збільшені лімфатичні вузли на шиї або під пахвами
  • висока чутливість до світла, звуку, запахів, їжі та ліків

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
61
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація