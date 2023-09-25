Вчені виявили неочікувану причину виникнення хронічної втоми

Вчені виявили білок, який може бути причиною міалгічного енцефаломієліту, або синдрому хронічної втоми (СХВ). Спеціалісти довгий час не могли з’ясувати джерело виникнення захворювання, а без нього неможливо створити ефективне лікування.

Про це пише Science.

Дослідження провели на 38-річній жінці, яка страждала на постійну втому, але ще не мала підтвердженого діагнозу СХВ. Команда обстежила зразки тканин її м’язів, шукаючи аномалії. Так у клітинах виявили високий рівень білка під назвою WASF3.

Цей протеїн може впливати на роботу мітохондрій — енергетичних центрів, що живлять клітини. WASF3 спричиняє їхню дисфункцію, порушуючи постачання енергії. Саме тому люди, які страждають на СХВ — їхнім м’язам та клітинам не вистачає живлення.

СХВ: що це за синдром

Міалгічний енцефаломієліт/синдром хронічної втоми — захворювання, що викликає сильну втому, яка триває щонайменше шість місяців. Симптоми посилюються під час фізичної або розумової активності і відпочинок не допомагає їх подолати.

Ознаки СХВ:

сильне виснаження після фізичних або розумових вправ

проблеми з пам’яттю або мисленням

запаморочення при вставанні

біль у м’язах або суглобах

сон, що не приносить розслаблення

головний біль

біль у горлі

збільшені лімфатичні вузли на шиї або під пахвами

висока чутливість до світла, звуку, запахів, їжі та ліків

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