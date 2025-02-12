Вчені виявили нові радіаційні пояси навколо Землі: що відомо

Нові пояси утворилися після сонячної бурі в травні 2024 року.

Супутник NASA під назвою CIRBE нещодавно виявив нові тимчасові радіаційні пояси навколо Землі, які утворилися після потужної сонячної бурі у травні 2024 року.

Про це повідомило NASA та видання Universe Today.

"Нові пояси утворилися між двома іншими, які постійно оточують Землю і називаються поясами Ван Аллена. Маючи форму концентричних кілець високо над екватором Землі, ці постійні пояси складаються з високоенергетичних електронів і протонів, які утримуються магнітним полем Землі", - заявили вчені.

Радіаційні пояси Землі є важливими елементами її магнітосфери, утримуючи заряджені частинки, зокрема електрони та протони, що походять від Сонця. Одним з найцікавіших відкриттів стало виявлення нового пояса, розташованого на висоті від 600 до 6000 км, в якому було знайдено високоенергетичні протони.

Раніше вважалося, що такі часточки можна знайти лише у внутрішньому поясі Ван Аллена. Однак нові пояси, що утворилися після сонячної бурі в травні 2024 року, показали дивовижну поведінку цих часточок. Це відкриття свідчить про можливі нові процеси в магнітосфері Землі.

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"Тимчасові пояси були виявлені після великих сонячних бур і раніше. Але якщо попередні пояси складалися переважно з електронів, то найглибший з двох нових поясів також містить протони. Цей унікальний склад поясів, ймовірно, зумовлений силою і складом сонячної бурі", - зазначили в NASA.

Науковці зазначають, що нові дані, отримані від супутника CIRBE типу CubeSat є критично важливими, оскільки радіаційні зони можуть становити загрозу для астронавтів і космічних місій.

Крім того, супутники, що наближаються до геостаціонарних орбіт, проходять через радіаційні пояси, де можуть бути пошкоджені, тому вивчення їхньої динаміки є необхідним для безпеки космічних подорожей.

Нагадаємо, вчені виявили, що внутрішнє ядро Землі різко змінило форму.

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