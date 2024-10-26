Вчені виявили новий вид гігантських динозаврів: чим вони особливі

Нова знахідка допоможе вченим краще зрозуміти, як жили та розвивалися ці дивовижні істоти.

Американські вчені виявили та описали новий вид древніх гігантських динозаврів.

Про це повідомляє Palaeontologia Electronica.

Новий вид отримав назву Ardetosaurus viator. Він належав до родини диплодоцидів — групи величезних динозаврів з довгими шиями та хвостами, які були одними з найбільших тварин в історії нашої планети.

Вчені встановили, що ця істота жила приблизно 150 мільйонів років тому.

Особливістю виявлено динозавра була його будова тіла, характерна для всіх представників його родини. Як і інші диплодоциди, він мав довгу шию, яка дозволяла діставати листя з верхівок дерев, та потужний хвіст.

Дослідники також виявили у скелеті унікальні особливості будови кісток, які можуть допомогти визначати стать подібних динозаврів.

Вчені зазначають, що подібні динозаври були надзвичайно успішними у своїй еволюції. Вони мали особливу систему дихання, схожу на ту, що мають сучасні птахи, та ефективні способи травлення їжі.

Раніше науковці припускали, що причиною вимирання динозаврів стало падіння уламка довгоперіодичної комети, яка почала руйнуватися від зближення з Сонцем.

Під час нового дослідження вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд вбив динозаврів.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше.

Читайте також: