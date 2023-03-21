Вчені виявили новий вид котів: в чому їхня особливість (фото)

На острові Корсика вчені виявили новий вид кішки, яка має особливу генетичну ідентичність.

Так, за результатами дослідження, тварина більше схожа на лисиць, ніж на домашніх або лісових котів.

Про це пише наукове французьке видання OFB.

Про існування на Корсиці дикої кішки, яку місцеві називають кіт-лисиця, мешканці острова знали дуже давно. Від ХХ століття ця популяція піддавалася більш менш точним, а іноді і помилковим описам. 2008 року кішку випадково впіймали та почали досліджувати.

Фото: OFB

Перші генетичні аналізи показали, що ці особини не є європейськими дикими котами. А нове дослідження, під час якого застосовувався геномний підхід та високоточне секвенування, показало, що корсиканські коти трохи схожі на кішок з Сардинії.

Зокрема, зразки корсиканських диких кішок генетично сильно відрізняються від континентальних диких кішок і ближчі до сардинських кішок, хоча й відрізняються від них.

Домашні кішки Франції близькі за генетикою до котів Корсики, а кішки Сардинії – проміжний вид між корсиканськими та домашніми тваринами.

Фото: OFB

"Ці результати дозволяють припустити, що корсиканська дика кішка не належить до F. s. silvestris ou catus", - йдеться у повідомленні.

Тепер науковці збираються проаналізувати більшу кількість кішок із Сардинії та диких кішок із Близького Сходу та Середземномор'я, щоб більше дізнатися про корсиканський вид.

Нагадаємо, науковці виявили нового "рідкісного і гігантського" павука. Euoplos Dignitas має діаметр близько 50-центової монети і мешкає в Австралії.

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