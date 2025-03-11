Вчені виявили нову загрозу для супутників: атмосфера Землі може перестати їх утримувати

Автори дослідження використовували комп’ютерне моделювання, щоб оцінити вплив парникових газів на стан атмосфери та роботу супутників у найближчі десятиліття.

Науковці попереджають про потенційну загрозу для супутників, що працюють на низькій навколоземній орбіті. Викиди парникових газів впливають на верхні шари атмосфери, змінюючи її структуру та здатність очищати орбіту від космічного сміття. Унаслідок цього супутники можуть ставати вразливішими до зіткнень, що призведе до їхнього масового знищення.

Такі висновки зроблені в дослідженні, опублікованому в Nature Sustainability, повідомляє ScienceAlert.

Простір навколо Землі, доступний для супутникових місій, обмежений. На низькій навколоземній орбіті (від 200 до 1000 км) уже функціонує тисячі космічних апаратів. Якщо цей регіон стане перенасиченим об’єктами, ризик зіткнень між супутниками та уламками значно зросте, що може спричинити ефект каскадних зіткнень.

Автори дослідження використовували комп’ютерне моделювання, щоб оцінити вплив парникових газів на стан атмосфери та роботу супутників у найближчі десятиліття. Вони з’ясували, що верхні шари атмосфери поступово стискаються через зміну температури, що уповільнює процес очищення орбіти від сміття.

Основні зміни спостерігаються в термосфері – шарі атмосфери, який пролягає на висоті від 85 до 600 км. Саме тут знаходяться Міжнародна космічна станція та більшість супутників. Наразі на цій висоті працює понад 10 000 космічних апаратів.

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Завдяки атмосферному опору уламки супутників і непрацюючі апарати поступово сходять з орбіти та згорають у нижніх шарах атмосфери. Але через стиснення термосфери цей процес уповільнюється, а відходи залишаються в космосі довше, збільшуючи ризик неконтрольованих зіткнень.

Якщо ситуація не зміниться, науковці прогнозують, що в найближчі десятиліття через критичне накопичення космічного сміття буде неможливо запускати нові супутники. Скорочення атмосферного опору означає, що уламки не будуть видалятися з орбіти, а збереження безпечного простору для нових запусків стане значно складнішим.

Таким чином, вплив людської діяльності на атмосферу Землі може мати несподівані наслідки не лише для клімату, а й для майбутнього освоєння космосу.